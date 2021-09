Quién es Olaf Scholz, el hombre que podría reemplazar a Angela Merkel

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Scholz fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el primer gobierno de coalición de Merkel a finales de la década de 2000. En 2011 fue elegido alcalde de Hamburgo, cargo que ocupó -con altos niveles de apoyo- hasta 2018. Desde entonces, ha sido vicecanciller y ministro de Economía en el gobierno de gran coalición de Merkel, una posición de poder en la política nacional alemana.

El ministro de Economía de Alemania es el que más posibilidades tiene de formar un nuevo gobierno en el país europeo después de el Partido Socialdemócrata (SPD), su fuerza política, obtuviera una estrecha victoria en las elecciones parlamentarias de este domingo.

El SPD obtuvo el 25,7% de los votos, mientras que la Unión Cristianodemócrata (CDU) de centro-derecha de Angela Merkel se hizo con el 24,1%, según el escrutinio federal.

El Partido Socialdemócrata de Alemania gana la mayoría de los escaños en las elecciones federales, según resultados oficiales preliminares Si bien el apretado resultado significa que Scholz no tiene la certeza de convertirse en el próximo canciller de Alemania, se encuentra en la posición más fuerte para iniciar conversaciones de coalición con el Partido Verde, que obtuvo el 14,8% de los votos, y el liberal Partido Democrático Libre (FDP), que logró el 11,5% de los votos.

Olaf Scholz, un político "pragmático y tranquilo"

"Se presenta como un hombre tranquilo, comedido y firme", dijo Corinna Hoerst, miembro de la organización German Marshall Fund of the United States (GMF) en Bruselas. Hoerst dijo que, como moderado, Scholz es una excepción dentro de su partido. "Los dirigentes del SPD son en su mayoría de tendencia izquierdista y al principio no le apoyaron. Así que aún no sabemos a quiénes reunirá a su alrededor y quiénes influirán en su estilo de liderazgo", añadió.

La colega de Hoerst y subdirectora de la oficina del GMF en Berlín, Sudha David-Wilp, dijo que este centrismo es otro rasgo que Scholz comparte con Merkel. "Ella siempre gobernó desde el centro y creo que él también intentará hacerlo si llega a ser canciller, pero también dependerá, por supuesto, de lo que pidan los partidos de la coalición", dijo.

Larga historia de colaboración con Angela Merkel

Este hombre de 63 años -miembro del SPD de toda la vida- nació en lo que entonces era Alemania Occidental, un detalle que lo diferencia de Merkel, que creció en Alemania Oriental.

Scholz fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el primer gobierno de coalición de Merkel a finales de la década de 2000. En 2011 fue elegido alcalde de Hamburgo, cargo que ocupó -con altos niveles de apoyo- hasta 2018. Desde entonces, ha sido vicecanciller y ministro de Economía en el gobierno de gran coalición de Merkel, una posición de poder en la política nacional alemana.

Su perfil se elevó aún más cuando supervisó los generosos programas de compensación de Alemania por el coronavirus para las empresas, los empleados y aquellos que perdieron ingresos por tener que estar en cuarentena durante la pandemia. "Ha sido la mano derecha [de Merkel] a la hora de dirigir el país durante los últimos cuatro años... ha sido el segundo de Merkel, pero tiene un enorme poder dentro del gobierno alemán, y también en Europa [donde] representa a Alemania cuando se trata de las políticas del euro", dijo David-Wilp.

Poco conocido fuera de Alemania

A diferencia de Merkel, que se ha convertido en un nombre conocido en todo el mundo durante su largo mandato, Scholz no es muy conocido en el extranjero, más allá de los círculos políticos de Bruselas. El entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Olaf Scholz, recorre una planta de Airbus en Alemania en 2009. (Martin Rose/Getty Images)

Este lunes dijo que formar una Unión Europea más fuerte y soberana, así como trabajar en la buena relación entre Alemania y Estados Unidos, serían sus objetivos clave en política exterior si llega a ser canciller. Añadió que a medida que el mundo "se vuelve más peligroso", los países democráticos deben cooperar. "Es importante que trabajemos juntos, aunque tengamos conflictos en una u otra cuestión", dijo.

Scholz ha tenido también su cuota de problemas políticos en el pasado.

Scholz, exalcalde de Hamburgo

Como alcalde de Hamburgo, fue criticado por su mala gestión de las protestas violentas que se desarrollaron durante una reunión del G20 que su ciudad acogió en 2017.

Hamburgo se sumió en el caos durante la cumbre y cientos de policías resultaron heridos en enfrentamientos con los manifestantes. Scholz había subestimado el riesgo potencial de las manifestaciones, por lo que se le culpó de la falta de preparación de la ciudad. Al iniciarse las conversaciones sobre la nueva coalición, Scholz intentará atraer a los Verdes y al FDP, pero estas negociaciones pueden durar meses.

Hasta entonces, aún no está claro qué tipo de canciller puede ser Scholz. "Será un cambio porque ya no estará Merkel", dijo Hoerst, antes de añadir: "Pero dudo que sea uno grande".