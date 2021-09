https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ciudad de Santa Fe

Desarme de la manga del Cullen: el tránsito estaría habilitado este martes desde la hora 8

Si bien el retiro de la estructura de caños y lonas se realiza sin problemas, hay una rampa que ocupa parte de la calzada de la Av. Freyre. Hasta tanto ésta no sea desarmada, no podrá restituirse la circulación vehicular. Revisan la semaforización.

Desarmando. Los operarios seguían trabajando en horas de la tarde. En la foto, al fondo alcanza a verse la rampa. Crédito: Luis Cetraro



El desarme de la manga del Hospital José M. Cullen, que conectaba al nosocomio público con el hospital modular de campaña (instalado en el Liceo Gral. Manuel Belgrano), comenzó este lunes alrededor de las 13.15 horas. Todo el procedimiento llevará entre cinco y seis horas: no es fácil desmontar una estructura que fue armada para que perdure, pero el “alivio” que da de momento la pandemia (y el insistente pedido de comerciantes de la zona) llevó a decidir su retiro. Lo cierto es que la circulación vehicular por la Av. Freyre no se normalizará este lunes, sino este martes. “Estimamos que mañana a las 8 estará resuelta (la circulación vehicular). Puede ser un rato antes o un rato después…. Hoy se iba a secuenciar y probar, otra vez, la semaforización en la zona”, indicaron a El Litoral fuentes municipales. Cabe recordar que el Gobierno local colaboraba con inspectores durante el operativo en lo que hace al ordenamiento del tránsito vehicular por las calles transversales al nosocomio. Tenés que leer Comenzó el desarme de la manga del hospital Cullen ¿Por qué no se terminará el desarme este mismo lunes? Ocurre lo siguiente: si bien el retiro de toda la formación de caños estructurales y lonas podría concluirse hoy, hasta mañana quedará la rampa (de acceso de camillas y carros) que está conectada con la escalera principal del hospital. Y esta rampa ocupa una parte de la calzada de la Av. Freyre. El desarme de esta estructura es más compleja. “La rampa será vallada y hasta que no sea desarmada en su totalidad, no se podrá restituir el tránsito. El resto de la manga hasta ahora no tuvo complicaciones en el procedimiento de desarme”, confiaron a este diario altas fuentes del hospital Cullen.

