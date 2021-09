Tras separarse de Gisela Dulko, aseguran que Fernando Gago ya está viviendo con su amante

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cinthia Fernández confirmó que el ex futbolista está conviviendo con Verónica Laffitte y compartió imágenes de la mujer

Cinthia Fernández confirmó que el ex futbolista está conviviendo con Verónica Laffitte y compartió imágenes de la mujer

“Mas del Gago Gate”, celebró Cinthia Fernández al abrir Los ángeles de la mañana este miércoles y de inmediato confirmó que el futbolista Fernando Gago ya estaría conviviendo con quien era su amante, Verónica Laffite.

“Primero que nada quiero contarles que el abogado de Gisela Dulko va a ser Bernardo Beccar Varela y el de él será Fernando Burlando, pretende que sea un acuerdo civilizado, pero van pasando cositas”, comenzó la panelista y anunció: “Pensamos que él tenía una amante y era el motivo de la separación, Verónica Laffitte ya no es mas amante, es la actual mujer”.

En ese momento, la bailarina insistió con que la “actual mujer” del ex Boca y la tenista eran “mejores amigas”: “Lo van a negar, pero hay fotos y ahora ella pasa a ser la mujer. Martín Sierra (el marido) se enteró por mí, ella le negó a muerte la infidelidad hasta hace dos días, ‘son rumores’ le decía. Ellos ya estaban separados porque a él todo el mundo le decía que ella había sido infiel”.

Según Fernández, la actual pareja de Gago le había sido infiel a su ex marido con gente del barrio y con otros padres del colegio al que asisten sus hijos y los de Gago. Pía Shaw también confirmó: “Verónica y Fernando conviven”.

A su vez, compartieron una foto que “probaría la amistad” entre Dulko y Verónica. Se trata de una imagen tomada en la inauguración del centro de fitness que Laffitte tiene en Nordelta en el que se ve a las dos mujeres con un entrenador.

Según había contado Cinthia el lunes, la tenista descubrió la infidelidad de su marido con una de las madres del colegio al que sus hijos asistían, motivo por el cual no solo decidió separarse sino también cambiar a los chicos de institución y mudarse de Nordelta a San Isidro con ellos. “Ella está destruida, la está pasando muy mal. También confirmé de manera legal que ella abrió la puerta y los encontró en su cama haciendo el amor. Lo peor de todo es que eran muy amigas entre ellas y las familias, si bien hace dos años que se conocieron iban juntos para todos lados: Gisela, Gago, esta mujer Verónica y Martín, el marido de ella que hasta este momento no había aparecido en escena. Es abogado, me hablaron maravillas de él, que también está destruido”, agregó la mamá de Charis, Bella y Francesca.

Los ahora ex marido y mujer se pusieron de novios en el 2009 y dos años después se casaron con una espectacular fiesta a la que asistieron más de 400 personas. Tras contraer matrimonio ella dejó su carrera como tenista y lanzó una marca de ropa para chicos Juntos son padres de Mateo, Antonella y Daniele.

En noviembre de 2020, Gago anunció su retiro del fútbol y en el momento que se despidió, Dulko le dedicó un emotivo posteo en sus redes sociales que hace unos días tras el escándalo ella misma se ocupo de borrar: “Desde el primer día que te vi me enamoré de vos... y también te admiré como deportista y profesional, siempre responsable y haciendo todo a tu alcance por ser mejor jugador cada día. El fútbol era algo totalmente desconocido para mí hasta que te vi jugar, me enseñaste a entender el deporte y me convertí en una fanática más”.

El martes, el escándalo llegó a la prensa inglesa. El diario The Sun tituló: “DOUBLE FAULT. Ex-Real Madrid ace Fernando Gago splits from tennis star wife after being caught cheating with her best friend” (“DOBLE FALTA. El ex as del Real Madrid Fernando Gago ‘se separa de la esposa de la estrella del tenis después de ser sorprendido haciendo trampa con su mejor amiga”).