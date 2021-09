https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 29.09.2021 - Última actualización - 21:00

20:54

En Australia

Insólita situación para seis jugadores de Los Pumas, que se perderán el partido del sábado

En su día de descanso viajaron de Queensland, donde están concentrados, a New South Wales, pero quedaron varados en la zona limítrofe por las restricciones por Covid y no pueden regresar.

El XV titular de Los Pumas que el pasado sábado cayó ante los Wallabies. Este sábado volverán a enfrentarse en el cierre del torneo. Crédito: Prensa UAR

Al mal momento deportivo que está atravesando el Seleccionado argentino de rugby -instalado en Australia y en plena disputa del Rugby Championship-, ahora se le sumó la “pérdida” de seis jugadores y dos integrantes del staff técnico que quedaron separados del resto del plantel luego de realizar un viaje. De acuerdo a los informado por la Unión Argentina de Rugby (UAR), los ocho miembros de la delegación viajaron del estado de Queensland (donde concentran Los Pumas) al estado de New South Wales, aprovechando el día de descanso. No obstante, al momento de regresar, y debido a las restricciones sanitarias dispuestas en el marco de la pandemia por Covid-19, no se les permitió el reingreso a Queensland. Debido a esta situación, los seis jugadores involucrados no podrán participar del próximo encuentro ante Australia (el sábado a las 4 de la madrugada de nuestro país), por la última fecha del certamen. Quienes quedaron varados en otra provincia son los jugadores Sebastián Cancelliere, Joaquín Díaz Bonilla, Felipe Ezcurra, Pablo Matera, Santiago Medrano y Santiago Socino, el manager Lucas Chioccarelli y el analista de video Rodrigo Martínez. Al respecto, la UAR informó que “todos se encuentran en perfecto estado de salud, alojados en un hotel de la zona, a la espera de que sea resuelta su condición”, y agregaron que “por el momento, su única limitación es la imposibilidad momentánea de traspasar la jurisdicción estatal para volver a reunirse con el resto de los integrantes que permanece en Queensland”. La UAR “está poniendo como prioridad absoluta resolver este inconveniente. Para ello, está realizando todas las gestiones necesarias a nivel institucional y prestando toda la asistencia para facilitar el regreso de los jugadores y staff a la mayor brevedad posible”. Asimismo, “en forma paralela ha iniciado un proceso interno para esclarecer lo acontecido y determinar las responsabilidades correspondientes”. Con información de la UAR

