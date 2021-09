https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 30.09.2021 - Última actualización - 10:40

10:34

Se reunieron este miércoles con la ministra Sonia Martorano. Sugirieron mantener el tapabocas, aun en espacios y vía pública; y avalaron ampliar progresivamente tanto horarios de atención como aforos. Pero se manifestaron reticentes a reabrir la actividad bailable.

Aperturas y flexibilizaciones Expertos de Santa Fe recomiendan seguir con barbijos y esperar con boliches Se reunieron este miércoles con la ministra Sonia Martorano. Sugirieron mantener el tapabocas, aun en espacios y vía pública; y avalaron ampliar progresivamente tanto horarios de atención como aforos. Pero se manifestaron reticentes a reabrir la actividad bailable. Se reunieron este miércoles con la ministra Sonia Martorano. Sugirieron mantener el tapabocas, aun en espacios y vía pública; y avalaron ampliar progresivamente tanto horarios de atención como aforos. Pero se manifestaron reticentes a reabrir la actividad bailable.

Mantener barbijos y posponer aún por un tiempo más la apertura de los boliches fueron algunas de las sugerencias que el Comité de Expertos dejó a la ministra de Salud, Sonia Martorano este miércoles. La funcionaria hizo un repaso de los indicadores favorables que tiene la provincia, y abrió el debate. Los especialistas fueron convocados para discutir la actual coyuntura sanitaria y en ese marco, resolver qué posición adoptará la provincia de Santa Fe frente a los anuncios nacionales que plantean una flexibilización de actividades, nuevos hábitos y más aperturas.

Como se sabe, la titular de la cartera sanitaria nacional, Carla Vizzotti, enunció la semana pasada un paquete de medidas que regirían desde este 1° de octubre – aunque a la fecha no se ha publicado aún el decreto correspondiente- entre ellas, el no uso de barbijo en espacios y vía pública. Santa Fe había tomado distancia de esa posición, y fue el propio gobernador Omar Perotti quien adelantó que desde su punto de vista, el tapabocas debía seguir utilizándose. Coincidieron con esa postura las autoridades sanitarias locales, y los directores de los principales hospitales. Y este miércoles, según pudo corroborar El Litoral, la misma posición dejaron sentada los expertos. Hubo durante la conversación coincidencia prácticamente total en el sentido de seguir recomendando el uso de barbijo, incluso, en espacios públicos; quedaría exceptuado durante las prácticas deportivas. Aun así, lo estipulado en el Consejo Federal de Salud que deliberó a comienzos de semana fue que el no uso del tapabocas tampoco implicará la aplicación de un régimen sancionatorio.

Actividades

Con respecto al desarrollo de diferentes actividades, los especialistas compartieron la posibilidad de que de manera progresiva y gradual, se vayan ampliando aforos tanto para la realización de determinados eventos como para la actividad gastronómica y bares. En el mismo sentido, respaldaron la posibilidad de que se extienda el horario de atención – al menos por una hora más- tanto de esa actividad como en el rubro comercial.

El retorno del público a los estadios de fútbol fue otro de los puntos analizados. Los expertos son escépticos en ese sentido; recomiendan desde ya asistir con barbijos, pero aún así, dudan de los cuidados que se puedan tener en un espacio donde difícilmente se pueda evitar la aglomeración – sobre todo en la entrada y salida del estadio-, el grito de un gol y el festejo. Los especialistas plantearon que "gritar, saltar y cantar" son actitudes que favorecen las vías de contagio. Y plantearon la particular recomendación de cuidar a los más pequeños, que carecen aún de la vacunación. En tal sentido, desde el Ministerio de Salud se aclaró que en lo que hace al fútbol profesional, la provincia no tiene injerencia; las decisiones son de AFA y Nación. En cuanto a los partidos de las ligas provinciales, la posición sería la de habilitar público hasta el 50% de la capacidad del estadio, exigiendo al menos una dosis de vacunación.

Boliches

Quizá la discusión más vidriosa y controvertida pasa por la habilitación de los boliches bailables. Ya se hicieron algunas pruebas para el baile en burbujas, y los empresarios del sector reclaman con justicia que mientras sigue suspendida la actividad, sólo se sigue fomentando indirectamente la ilegalidad de las fiestas clandestinas. Pero los expertos no son partidarios de autorizar el retorno de la actividad; consideran que es pertinente aguardar todavía un poco más. Podría, en todo caso, permitirse alguna modalidad al aire libre pero siempre manteniendo tapabocas. En el mismo sentido que se señaló para el público en los estadios, los especialistas explicaron que son espacios en los que "se salta, se baila y hasta se comparten bebidas". Y volvieron a advertir que buena parte de la población juvenil que participa de estos eventos no ha sido aún vacunada. El criterio es compartido por las autoridades sanitarias provinciales. De todas maneras, el Comité de Expertos formula una serie de recomendaciones, pero es luego el gobernador quien resuelve y adopta las decisiones políticas.

Como aporte de los expertos, también quedó sobre la mesa la sugerencia de que se centre la mirada en los controles "pos eventos"; ello, con la realización de testeos tanto para el retorno de los viajes de estudiantes, como para cuando finaliza una actividad con público. La intención es detectar posibles nuevos casos, y evitar eventuales brotes.

Presencialidad en universidades

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, se reunió con el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Rodolfo Tecchi; y el presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), Rodolfo De Vincenzi, para dialogar y firmar una declaración de intención sobre el retorno a la presencialidad plena cuidada en todas las universidades del país.

"La mejora en los indicadores sanitarios y el éxito de la campaña de vacunación contra la Covid 19 nos permite avanzar en ese sentido", expresó el ministro durante el encuentro. "Además - acotó-, creemos que es fundamental respetar la autonomía universitaria y contemplar las particularidades del estudiantado de cada casa, por eso entendemos que este paso hacia la presencialidad debe ser consensuado con todas las partes".

La declaración recomienda, en el marco de la autonomía universitaria, "el retorno a la presencialidad plena cuidada para todas las Instituciones Universitarias del país".