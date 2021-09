https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por qué los asesores en Salud recomiendan no apresurarse con las aperturas en Santa Fe

La ex ministra de Salud de la provincia hizo un punteo de las principales recomendaciones y advertencias que surgieron en la reunión del Consejo de expertos.

Crédito: Guillermo Di Salvatore

El martes 21 de septiembre desde el Gobierno Nacional se anunció la flexibilización de varias restricciones que existían por la pandemia. Algunas de ellas fueron el uso de tapabocas en espacios abiertos, actividades culturales, deportivas, sociales al 100% de su capacidad, reuniones sociales, entre otros puntos. El Consejo que sigue y estudia la situación en la provincia de Santa Fe para luego brindar las recomendaciones, coincidió que si bien el escenario epidemiológico es favorable, debido a la baja en el número de casos y que en las dos grandes ciudades -Santa Fe y Rosario -no hay internados en terapia intensiva por Covid, hay que ser responsables y no apresurarse en la toma de medidas. Tenés que leer Coronavirus: según Sonia Martorano, solo tres santafesinos se encuentran internados en terapia intensiva Andrea Uboldi, ex ministra de Salud de la provincia e integrante de ese comité, explicó los argumentos. Todos coincidimos que el barbijo es una medida de prevención que demostró ser efectiva, costó muchísimo que la gente comprendiera la importancia de su uso. Hay que seguir utilizándolo y las excepciones de su uso son muy puntuales. Es preferible tenerlo porque el sacarlo y ponerlo permanentemente lo puede contaminar. Es conveniente fortalecer la vigilancia epidemiológica, al haber tan pocos casos es muy importante que se sigan haciendo testeos y que se revisen las técnicas sobre todo para la población infantil. Identificación rápida de aquellas personas que aún falta vacunar, lo ideal sería que estemos arriba del 70 % o más de la población objetivo, sobre todo mayores de 18 con dos dosis. El gran desafío es lograr ubicar a quien no se vacunó, al que le falta la segunda o si alguno no se enteró. Con respecto a las medidas de aforo todos insistimos en que los lugares donde existen los protocolos, uno puede avanzar con tranquilidad y control como es el caso de restaurantes, bares,etc. En cuanto a la situación del fútbol, que no lo decide la Provincia sino la Nación, nos parece que quizás el ingreso está organizado pero el egresado va a tener un problema. Además en este espacio se mezcla la población que no va a estar vacunada, que es la población adolescente o infantil, con la que está total o parcialmente vacunada. En el caso del boliche, que son espacios cerrados, multitudinarios y el volumen de gente que tenés es bastante importante, ahí hay que revisar un poco más. Fuimos categóricos con estas situaciones de encuentros multitudinarios dentro de espacios cerrados, ahí nos pareció que todavía no era momento. Por otro lado se analizó trabajar fuertemente con sociedades científicas, efectores y equipos que van a tratar con la población infantil, porque es esperable que si ingresa la variante Delta, donde tengamos el mayor impacto sea en los niños ya que son el grupo poblacional por debajo de 16 años que todavía no accedió a la vacuna. Tenés que leer Covid: la provincia de Santa Fe informó ocho muertes y 72 nuevos contagios Vacunación en menores Consultada sobre una posibles vacunación en niños de 3 a 11 años con la vacuna Sinopharm, Uboldi explicó que "por ahora el Gobierno Nacional tiene disponible para adolescente entre 12 y 17 años la vacuna Moderna, que se usó con niños con factores de riesgo, y la Pfizer con la que comenzó a vacunarse a todos los menores de 17 años". Por otro lado la profesional contó que "existen estudios en China con respecto a la vacuna Sinopharm a partir de los 3 años y también sabemos que la vacuna de Pfizer hizo su presentación a la FDA -que es la unidad regulatoria de Estados Unidos -sobre esos estudios entre 5 y 11 años. Cuál de las dos candidatas llegará a la Argentina con la aprobación o con el material que permita la aprobación todavía eso no está claro" culminó.

