Continúa la búsqueda del yate desaparecido en el Caribe con dos argentinos a bordo

Domingo 03.10.2021

12:43

El padre de uno de los tripulantes pidió ayuda a los Estados Unidos para que colabore con el operativo. La embarcación desapareció el martes.

Continúa la búsqueda del yate de cuatro tripulantes, con dos argentinos a bordo, que desapareció en el Caribe el martes. La embarcación había zarpado desde México hacía Haití para llevar ayuda humanitaria, pero al regreso, a mitad de camino se perdió todo tipo de contacto.

"Después de tres días intensos de búsqueda y de varios rastrillajes por el lugar, no hay ningún tipo de indicio. Ayer (por el sábado) participé dentro de un avión particular de la búsqueda, pero no tuvimos ningún tipo de avistamiento del yate", confirmó Luis Spasiano, padre de Renzo de 20 años, uno de los argentinos desaparecidos; el otro es Carlos Eduardo Juárez, de 43 años, dueño de una empresa de yates.

Spasiano confirmó en charla con el canal de noticias TN, que recién "el sábado la seguridad marítima de México se comprometió con la búsqueda". Sin embargo detalló que "de manera particular y con aportes privados", el rastrillaje arrancó desde las últimas horas del miércoles.

Foto: Gentileza

"Ayer la seguridad marítima de México por fin puso en búsqueda a un avión y dos naves, gracias a todo lo que está haciendo el periodismo - agradeció Spasiano -. Pero, lamentablemente no hay ninguna novedad todavía", aclaró.

En su viaje de México a Haití, el yate llevaba alimentos y combustible que sumaban varias toneladas, remitidos por una congregación religiosa. Era una misión solidaria. En el regreso, hicieron una parada en Jamaica, para reabastecerse de combustible.

"Es muy raro porque cada 20 minutos, la embarcación tira una señal al radar para saber su ubicación. Y el último registro data del 28 de septiembre a las 12.43. Estaban a 123 millas de Cozumel, México", detalló Luis.

Foto: Gentileza

"El problema es que la empresa del rastreador del spot y del satelital nos dicen que son equipos por separado. Y dejaron de funcionar al mismo tiempo. O están apagados o les sacaron las baterías. Ambos apagados", explicó.

Y agregó: "El spot tiene un botón de pedido de alarma, que ante una eventualidad se oprime y la empresa que está a cargo te va a buscar donde sea sin ningún tipo de protocolo. Pero nadie oprimió ese botón", confirmó.

La desaparición es un misterio. Sobre todo porque las condiciones climatológicas eran las óptimas para no sufrir ningún tipo de accidente marítimo debido al clima. Sin embargo, el padre de Renzo maneja varias hipótesis.

Foto: Gentileza

"Puede ser que alguien haya apagado los equipos rastreadores. Pero, en esa zona no hay datos de piratería. Hay otra zona, que va de Jamaica a Haití, que sí están, pero no en el lugar donde se perdió la señal. Está claro que nada se descarta, puede haber sido un asalto", especuló.

Los rastrillajes por la zona del Golfo son intensos. Y al no encontrarse ningún tipo de pista, aumenta la impaciencia con respecto a qué sucedió realmente.

"Analizando todos los escenarios posibles como un naufragio, un incendio, una explosión o lo que sea... deben quedar residuos. Pero nadie encontró nada", confirmó Luis.

Por último el padre de Renzo agradeció a la marina de México por la colaboración y también a las autoridades de Cuba. Sin embargo, pidió a las autoridades de Estados Unidos que se sumen a la búsqueda ya que podrían tener tecnología de avanzada como para encontrar el yate.

"Hicimos toda la zona en la que podrían estar. Porque hubo un avistamiento de una posible embarcación y seguimos las corrientes marinas y demás pero no hay vestigios de nada. Ahora tenemos que tratar de que Estados Unidos ayude. Sería importante poder contar con ellos porque hay corrientes que podrían haber terminado en Miami. Esperemos que podamos contar con su ayuda para agilizar aún más la búsqueda", pidió.

Por lo pronto, la búsqueda continúa. Este domingo habrá nuevos rastrillajes por cielo y por agua en búsqueda del navío perdido.