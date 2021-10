https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 04.10.2021

15:41

Mirada desde el sur Droga, violencia y descuidos en el sur La sociedad rosarina debate su futuro en un límite de exasperante crueldad, sentados sobre un barril de pólvora, sucios de pecado, pero livianos de culpa. No sucedió en un día. No se arreglará mañana mismo.

Cuando se habla de la Región Rosario y de las cuestiones que este fin de semana fueron importantes hay dos que están separadas y que, sin embargo, deberían unirse o, por lo menos, considerarse cercanas. Crimen Organizado y Barras Bravas.

MIRANDO LO MUY VISIBLE

La definición de Aníbal Fernández y de su Ministerio de plantear el hecho del Crimen Organizado en Rosario como una unidad delictiva a la que, por esa razón, debe tratarse, debe combatirse como lo que es: una guerra, resuelve un enfoque, no el problema. Debía, debe, deberá ser así.

Ni los gobiernos socialistas de la ciudad y la provincia, ni los gobiernos nacionales plantearon en algún caso la exactitud de este enfoque: el ataque a una organización criminal de alta complejidad debe resolverlo el Estado interdisciplinariamente. Delitos complejos. Es un buen comienzo.

Acompañar esta decisión de Fernández, Perotti y… tiene un faltante. No es sencillo concebir a la oposición al gobierno peronista como distraída, alejada, poco dispuesta cuando no enfrentada con esta decisión. Se repite: ¿qué parte del ataque de toda una sociedad al Crimen Organizado no entienden…?

NI POCO NI DEMASIADO…

Javkin, intendente de Rosario y opositor al peronismo, les lleva una vuelta de ventaja. "Adhiero plenamente y estaré para lo que sea necesario… cuando todo esto se concrete en nuestro territorio". Palabra más, palabra menos, ese es el ejercicio de colaboración necesario.

Contra el crimen organizado personalmente anunciaría que, en su contra, todo cuanto se realice será tarea de una unidad y que, por lo tanto, debe concurrirse a esa guerra -que es permanente- con todos los paquetes, todos los sectores, todos los grupos de la justicia trabajando en forma conjunta. Esto es lo que se presentó sobre este fin de semana; ojalá suceda.

AGUANTANDO LOS TRAPOS

La semana anterior concluyó con dos elementos sobre un mismo sitio: el fútbol, la última pasión del milenio (amor/odio… Pasión) con otros elementos particulares que también debemos tener en cuenta. Allanamiento o Requisa (podría ser considerado un allanamiento aún cuando la palabra que insisten en usar es requisa).

Esta requisa, entonces, en la parte inferior/interior de la base de la tribuna de Ñul mostró un sitio (fue televisada en directo) que estaba cerrado "a doble tranca y olvido", como dice la canción, con una puerta metálica de seguridad súper reforzada con una entrada blindada, combinación de carácter electrónico y que hubo que romper, violentar, resolver con un inusitado esfuerzo. Se encontraron banderines y banderas… según declaran y que, además, las autoridades sostienen que son propiedad del club.

Punto A - nadie tiene guardados los banderines en habitaciones secretas con puertas de seguridad. Punto B - nadie sabía la combinación electrónica. Punto C - nadie declara la existencia de las "Barras Bravas", sus negocios, su dominio territorial, sus privilegios y su poder visible y en las sombras. La sombra del narcotráfico rodea esta zona turbia de la pasión dominguera, llevada a cualquier hora de la semana y a cualquier canal deportivo.

El otro elemento es "público en las canchas". Preferiría no hablar de este tema. No soy "pandemiólogo", infectólogo o investigador. Ese lateral de La Peste no ha sido contemplado, la votación cercana sí.

VIVIENDO EN UN BARRIL DE PÓLVORA

Si se toman estos dos elementos como una unidad de trabajo para entender la sociedad rosarina debe concluirse, básicamente, que una de las cuestiones que aflige a la sociedad rosarina es la mafia y la mafia como una unidad de trabajo a reconocer, después a combatir. Como un conjunto, conviene repetirlo.

Pero… pero… pero… ¿Cómo una sociedad que de ningún modo separa los delincuentes de los jueces, de los policías, del mercado negro de dinero, del mercado de la droga y, finalmente, de la sociedad que mira apacible las cuestiones en donde está comprometida…? Sí, como esa sociedad que se acostumbró a convivir con 200 muertes violentas por año y, excepto para una campaña electoral, ni las recuerda.

Desde 2007/2009 a este tema el socialismo lo quitó del relato. El socialismo rosarino era estupendo y las muertes eran una cosa ajena a la sociedad progresista. Ahora el socialismo no es gobierno.

LA PESTE Y EL DESNUDO

Con cierta arrogancia insisto en mi metáfora mínima: La Peste quitó las sábanas y nos miramos al desnudo, como sociedad, como personas, como agrupaciones.

Si aceptamos que la sociedad rosarina tiene este olvido de la violencia como uno de los artilugios del relato: el escamoteo de los mandatos, estaremos ante una indefensión resignada. Es peligroso. Hoy sucede. Desde 2007 se otorga patente de realidad posible al suceso. Corrección; de cambio imposible.

Destrabalenguas ideológico y societario. No es posible, no puede, no debería ser real lo que hoy es posible: no es posible creer que la sociedad rosarina tiene sobre esto una mirada inocente, impasible o, por lo menos, descuidada, sino todo lo contrario: la sociedad rosarina está -sin ninguna duda- comprometida hasta su más íntima secuencia con lo que sucede en superficie y lo que sucede raíces hacia adentro.

"LOBO SUELTO, CORDERO ATADO"…

La cita es de Los Redondos. Hay una angustiante aflicción por este punto. Droga, menudeo, mayoreo, fideicomisos, justicia cómplice, emprendimientos inmobiliarios, leyes de construcción a medida, dinero en departamentos como cajas fuertes, policías e instituciones permeable, fiscales asociados, victimización: la Rosario Indemne… (¿creer o no creer?).

Sucede, todo esto sucede pero hay una casta sociedad que no tiene como resolverlo… vamos de nuevo con este punto: la sociedad rosarina tiene en superficie una señal y hacia abajo tiene una relación absoluta con lo que esa señal indica.

CANDIDATOS QUE ESQUIVAN EL TEMA

Por debajo de estas cuestiones lo que debe entenderse es que la sociedad rosarina debate su futuro en un límite de exasperante crueldad, sentados sobre un barril de pólvora, sucios de pecado, pero livianos de culpa. No sucedió en un día. No se arreglará mañana mismo. Los Monos viven en cualquier barrio.

La Peste puso a todos al desnudo. Trata el tema como lo que es: mundial. Atención, atención… la droga también es un flagelo/negocio mundial.

Rosario salvará a Rosario si entiende que "complejidad" significa varias puertas, algunas del vecindario y otras de sus parientes, hay muchos complicados en el pecado. Cómplices reales. El que entiende resuelve mejor.

Rosario se salvará si trabaja contra el delito organizado como si fuese una cuestión de muchas partes pero única (Delitos Complejos) y todos soldados en la misma causa. y se asume la sociedad rosarina como una asociación de partes que parecen diferenciadas pero también son únicas. Punto.

Si aceptamos la sociedad rosarina como un todo con su Bien y su Mal será posible preguntar(se) si con los representantes que elige para que la gobiernen no juegan el pecado, la culpa, la heroicidad y la contradicción como sus elementos distinguidos y resolutorios. Rosario elige, después del "blanqueo" del tema, según sus ganas de resurrección. Deberá hacerlo en tres elecciones seguidas. Para los recambios posibles y necesarios.

