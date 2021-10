España: un tribunal falló a favor de Shakira en la causa por evasión fiscal

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un tribunal español falló en favor de Shakira en una demanda fiscal ante Hacienda, lo que significa que la colombiana podría recibir una devolución de los montos que pagó injustamente.

Un tribunal español falló en favor de Shakira en una demanda fiscal ante Hacienda, lo que significa que la colombiana podría recibir una devolución de los montos que pagó injustamente.

De acuerdo con un comunicado de los abogados de la cantante, el fallo en Cataluña corresponde al periodo 2015 y 2016, así que el juicio por supuesta evasión fiscal entre 2012 y 2014 sigue pendiente. No se ha dado una cifra oficial del reembolso que Shakira podría recibir ante los recargos excesivos de la Agencia Tributaria, pero de acuerdo con Noticieros Televisa, el monto podría ascender a 300 mil euros (más de 7 millones de pesos mexicanos).

En otro caso, Shakira enf renta una demanda por supuesta evasión fiscal de 14.5 millones de euros (más de 345 millones de pesos mexicanos), debido a ingresos no declarados simulando que no vivió en España entre 2012 y 2014. Sin embargo, el equipo de la cantante sostiene que la colombiana pasó menos de 184 días en ese país, así que no tenía obligaciones fiscales ahí.

El nombre de Shakira —que había surgido en los Paradise Papers— también fue de los revelados por los Pandora Papers, investigación recién dada a conocer. En esta, la cantante, Miguel Bosé y algunos políticos son señalados por tener negocios offshore. Según lo revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), tres empresas de la colombiana están registradas en las Islas Vírgenes Británicas, territorio conocido como un paraíso fiscal.

Las empresas de Shakira que surgieron en los Pandora Papers (Light Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Management Inc) abrieron en abril del 2019 a través del despacho panameño OMC, cuando la cantante ya era investigada por el fisco español. Tras la publicación de los Pandora Papers, los asesores legales de la colombiana aseguraron a El País que todas las sociedades de Shakira han sido declaradas ante las autoridades españolas