Infectólogos pediatras recomiendan esperar para indicar la vacuna Covid

Reconocen que es importante ampliar el universo de personas inoculadas, pero aseguran que aún les falta información para poder recomendar su aplicación a los papás. Esperan una posición de la Sociedad Argentina de Pediatría, que el lunes se reunió con Vizzotti.

La vacunación contra el coronavirus en menores de entre 3 y 11 años encendió las alarmas en la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica. Si bien están a favor de la vacunación para hacer frente al virus, tienen ciertos reparos debido a la falta de información que les fue brindada.

Para conocer la opinión de un profesional se dialogó con Gustavo Ezcurra, infectólogo pediatra, que pertenece a la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica. El profesional aclara que ellos no participaron del encuentro, por lo tanto la información que manejan es la que se dio a conocer el día lunes por los medios.

Ezcurra dejó en claro que están de acuerdo, que debido al escenario actual de pandemia "es necesario ampliar la cantidad de personas inmunizadas. En cuanto a los niños, al principio se pensaba que eran un grupo de alto impacto pero con el tiempo se fue viendo que la cantidad de casos es menor a la de los adultos y que en general lo casos son más leves".

Teniendo este aspecto en cuenta y a título personal, el profesional dejó en claro que se debería esperar, porque la información aún no está publicada- "Yo preferiría que se hubiera esperado un poco para esta indicación, creo que no le hace bien a la confianza y la realidad es que los pediatra somos consultados por los padres para la indicación. Entonces me parece que debería tener primero la información clara para poder recomendar a los papás que los niños reciban esta vacuna".

En el escenario actual se está de acuerdo en que es necesario iniciar la vacunación en niños, pero hasta ahora "lo que conocemos son fases preliminares, en el caso de la Sinopharm son datos de fase 1 -2. Aparentemente en la reunión del lunes se presentaron datos preliminares también de un estudio en fase 2- 3 por el cual se decidió comenzar la semana que viene con la vacunación", sostuvo el infectólogo.

Por otro lado, el integrante de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, aclaró que ellos no participaron del encuentro del lunes, por lo cual aún "no tenemos decidida ninguna cuestión al respecto, lo conversaremos en estos días. Desde la Sociedad Argentina de Pediatría, que sí participaron en la reunión, es probable que se dé a conocer la posición de la Sociedad con respecto a eso y los pediatras actuarán en relación a esa información".

El profesional recomienda a la población estar tranquila y consultar con el pediatra de cabecera para tomar de manera conjunta una decisión.