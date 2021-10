https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Selección femenina Futbolistas de Venezuela denunciaron al exentrenador de la Sub-17 por acoso

La selección femenina de Venezuela lanzó una acusación que movilizó a toda la Vinotinto porque 24 futbolistas denunciaron al exentrenador de la Sub-17 nacional, Kenneth Zseremeta, por “acoso físico y psicológico” sumado al “abuso sexual” de una jugadora de 14 años en 2014.

“Nosotras, las jugadoras de la selección de Venezuela de diferentes procesos hemos decidido romper el silencio para evitar que las situaciones de abuso y acoso, físico, psicológico y sexual ocasionadas por el entrenador de fútbol Kenneth Zseremeta tomen más víctimas en el fútbol femenino y en el mundo”, declaró Deyna Castellanos, integrante destacada de las juveniles nacionales y jugadora del plantel profesional del Atlético de Madrid, en un extenso comunicado en su cuenta oficial de Twitter.

Castellanos, de 22 años, denunció que, desde 2013 a 2017, hubo “numerosos incidentes” con el técnico como “abuso psicológico durante los entrenamientos”. “Muchas de nosotras seguimos con traumas y heridas mentales que nos acompañan en nuestro día a día”, afirmó. En otro tramo de la misiva, agregó: “Él nos manipulaba para que pensáramos que todos los que estaban a nuestro alrededor eran malas personas y que solo él era quien buscaba nuestro bien”.

“Aunque suene una locura para nosotras era normal que nuestro entrenador opinara, comentara y nos preguntara sobre nuestra sexualidad e intimidad aun siendo menores de edad. Muchas de estas situaciones eran apoyadas por algunos miembros del cuerpo técnico. Hoy entendemos que estas acciones tenían el fin de manipulamos y hacernos sentir culpables. Las jugadoras de la comunidad LGTBI eran constantemente cuestionadas por su orientación sexual y el acoso hacia las jugadoras heterosexuales era constante. Existían amenazas y manipulaciones de decirles a los padres de las jugadoras sobre su orientación sexual si no tenían disciplina o rendían como deberían. Las insinuaciones sexuales eran temas del día a día al igual que los comentarios hacia el atractivo físico de muchas de nuestras jugadoras”, comunicó sobre el entrenador de 56 años que dirigió nueve años a las selecciones femeninas del país y cosechó el cuarto puesto en el mundial de la categoría de 2014.

"En 2020, una de nuestras compañeras nos confesó que había sido abusada sexualmente desde los 14 años (2014) por el entrenador Kenneth Zseremeta. Este abuso duró hasta que fue despedido. Su cómplice en todo esto es Williams Pino”, acusó Castellanos, que involucró al preparador físico de ese cuerpo técnico y evitó dar a conocer la identidad de la víctima por protección: “Hoy está en un mejor lugar mental y físicamente”. A esto, agregó: “Zseremeta visitaba la casa de sus padres para manipularlos, aprovechándose de las necesidades económicas de ella y su familia”.

En consonancia, manifestó que luego de este hecho “diferentes compañeras han expresado experiencias de acoso, tanto telefónico como preguntas e invitaciones indebidas, regalos fuera de contexto y masajes”. Sobre el final, interpeló a las personas que se preguntan por la demora de la acusación: “Hemos entendido que como víctimas de abuso es importante alzar la voz para defender el honor de nuestra compañera y para que una persona así jamás tenga el poder de hacerle daño a una niña o a una mujer”.

“Las jugadoras le solicitan a la FIFA, a las Confederaciones, Federaciones y Ligas no permitir que Zseremeta siga siendo entrenador de fútbol femenino. Como jugadoras no callaremos más pero necesitamos el apoyo de todas estas instituciones”, afirmó el comunicado contra el ex entrenador de las divisiones formativas de las selección sub-17 de Venezuela.

La carta lleva la firma de Lourdes Moreno, Deyna Castellanos, Gabriela García, María Gabriela García, Hillary Vergara, Sandra Luzardo, Michel Romero, Fátima Lobo, Franyely Rodríguez, Nikol González, Camila Pescatore, Daniuska Rodríguez, Yuliana Caile, Alexandra Canawacan, Génesis Flores, Alexa Castro, Yohanli Mujica, Bárbara Serrano, Tahincelis Marcano, Eliamar Alvarado, Yailyn Medina, Nathaly Pasquel, Icéis Briceño y Dayana Rodríguez. En la misiva, aclaran que no harán “más comentarios” sobre el tema que involucra a quien resultó elegido como mejor DT del año en Venezuela en tres ocasiones y que también dirigió en República Dominicana y Panamá.