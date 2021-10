Nobel de Química para dos científicos por inventar una herramienta para un nuevo tipo de molécula

Este miércoles, desde la Real Academia Sueca de Ciencias, se confirmó el premio Nobel de Química 2021. El mismo será entregado al científico alemán Benjamin List y al británico David William Cross MacMillan.

El galardón se debe al desarrollo de organocatálisis asimétrica, una nueva e ingeniosa herramienta para la construcción de moléculas, según indicaron desde Estocolmo.La organocatálisis es utilizada en “la investigación de nuevos productos farmacéuticos y también ha ayudado a que la química sea más ecológica”, señaló el jurado.

La cuenta oficial The Nobel Prize compartió en sus redes sociales el anuncio.

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge