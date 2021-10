Vizzotti reafirmó que las vacunas contra el coronavirus para niños "son seguras"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Es un fármaco seguro que tenemos en Argentina", destacó la ministra sobre la vacuna Sinopharm destinadas a la infancia.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, reafirmó este miércoles que padres y madres "tienen que tener la tranquilidad" de que "son seguras" las vacunas que recibirán sus hijos como parte del plan de inoculación contra el coronavirus que lleva a cabo el Gobierno nacional, mientras avanza la distribución en todo el país de dosis de Sinopharm destinadas a la infancia.

"Es un fármaco seguro que tenemos en Argentina", destacó la ministra en declaraciones a radio La Red y dijo que "los padres y las madres tiene que tener la tranquilidad de poder acercar a los niños y niñas a vacunar".

La ministra afirmó que se trata de un fármaco que emplea "una plataforma muy conocida" y utilizada en los inmunizantes pediátricos elaborados para combatir la gripe.

En ese sentido, sostuvo que la Sinopharm "se ha utilizado en millones de personas", y sus estudios sobre seguridad "están publicados" en la revista científica Lancet.

"En China y Emiratos Árabes ya se han aplicado en menores de 12 años y todos los datos de seguridad también son muy alentadores", manifestó.

Vizzotti señaló que "la mejor vacuna es la que tenemos disponible lo antes posible" y explicó que inmunizar a los niños ayudará "a fortalecer la presencialidad escolar, proteger a los menores de riesgo y evitar contagios en las familias".

Asimismo, recordó que entre hoy y mañana Argentina recibirá 1.6 millones de dosis de vacunas Pfizer, lo que permitirá "escalar la vacunación de los adolescentes entre 12 y 17 años", y adelantó que se comenzó a distribuir la vacuna china Sinopharm para uso pediátrico.

"La idea es que el viernes lleguen las primeras dos millones de vacunas de Sinopharm para los niños de entre 3 y 12 años", afirmó y expresó que "el porcentaje de vacunación con primeras dosis va a aumentar fuertemente".

Agregó que "en el caso de los menores, el intervalo entre las aplicaciones será de menos de un mes porque no hay problemas con la provisión".

La ministra manifestó que están "satisfechos de tener vacunado ya al 50% de la población con esquema completo" y precisó que "en mayores de 50 años", se ha vacunado al 85%.

En tanto, el Gobierno nacional anunció hoy que entre el jueves y el viernes llegarán a todas las jurisdicciones del país 2.006.300 dosis de la vacuna Sinopharm, con el objetivo de iniciar el esquema de vacunación para niños y niñas de entre 3 y 11 años en el marco del Plan Estratégico para combatir el coronavirus.

De acuerdo con el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponderán 776.000 dosis; a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 135.000; a Catamarca 18.000; a Chaco 53.000; a Chubut 28.000; a Córdoba 166.000; a Corrientes 49.300; a Entre Ríos 61.000; y a Formosa 27.000.

A su vez, le corresponderán a Jujuy 34.000 dosis; a La Pampa 16.000; a La Rioja 17.300; a Mendoza 88.000; a Misiones 56.000; a Neuquén 29.300; a Río Negro 33.000; a Salta 63.000; a San Juan 35.000; a San Luis 23.000; a Santa Cruz 16.000; a Santa Fe 156.000; a Santiago del Estero 43.200; a Tierra del Fuego 8.000 y a Tucumán 75.200.

Por su parte, el Gobierno bonaerense envió 47.132 turnos para vacunar contra el coronavirus a niños de 3 a 11 años con enfermedades preexistentes, según se informó desde la cuenta oficial de Twitter del Ejecutivo que encabeza Axel Kicillof.

El gobernador anunció ayer en una conferencia de prensa que a partir del martes próximo se iniciará la aplicación de la vacuna Sinopharm para niños de esa franja etaria y contó que hay 800 mil anotados de entre 12 y 17 años, y 365.962 de entre 3 y 11 para recibir la vacuna.

Desde el Gobierno se precisó que son 2.600.000 los niños de entre 3 y 11 años en condiciones de ser vacunados, y 1.600.000 los jóvenes de entre 12 y 17 años.

Kicillof explicó ayer que "los chicos se contagian y contagian a los demás" y manifestó que "vacunarlos es una medida individual y colectiva".

En ese marco, agregó que "es deber de todos destacar que la eficacia de la vacuna (pediátrica) está probada y no produce riesgos" y pidió "no sembrar dudas ni confusión donde no las hay".

Reiteró que la Anmat es el organismo encargado de "aprobar medicamentos, vacunas y alimentos" y analizó que "con eso, alcanza para saber que una vacuna es confiable".

El ministro bonaerense de Salud, Nicolás Kreplak, por su parte, dijo que se recomienda fervientemente la vacunación a niños y niñas de entre 3 y 11 años y sostuvo que hay acuerdo para ello entre "los ministros del país junto a la cartera sanitaria nacional y las sociedades científicas".

En tanto, la Ciudad de Buenos Aires comenzará a empadronar mañana a niños de 3 a 11 años con comorbilidades para la vacunación contra el coronavirus, informó hoy el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Los turnos serán otorgados como habitualmente por Whatsapp, correo electrónico o servicio de mensajería SMS de acuerdo al orden de empadronamiento y una vez que se contacte a los inscriptos, estos podrán seleccionar la fecha, horario y lugar para la inmunización en un link personalizado.

"A partir de mañana se abre el registro" para la inmunización en esa franja etaria de personas con factores de riesgo, dijo Rodríguez Larreta durante un acto de quema de marihuana en el cementerio de la Chacarita.

Con información de Télam