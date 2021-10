Fue a denunciar un robo y los policías estaban haciendo un asado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una pareja fue asaltada a mano armada en barrio 7 Jefes. Cuando fue a la comisaría comenzó otra angustia. Hastío por la repetición de hechos delictivos.

El jueves 30 de septiembre, dos motochorros encañonaron a una pareja cuando estaban paseando a su perro en la zona de calles Juan del Campillo y Vélez Sársfield, del tradicional barrio santafesino de 7 Jefes.

"Me pidieron el celular, cuando se fueron con el arma hacia mi mujer le grite que tenía el reloj, así le podía llamar la atención porque ella no tenía nada, literalmente", dijo a El Litoral.

Sin embargo, el vecino no sólo sufrió el robo sino que también padeció de un angustiante periplo para denunciar lo sucedido. "Cuando fui hacer la denuncia a la Seccional 3era se estaban armando un asado, asi que fui a Asuntos Internos", comentó a este diario.

Una vez en esa repartición de la policía, el vecino intentó denunciar el robo pero tampoco pudo. "No me dijeron nada, no me querían tomar la denuncia al principio; me dijeron que lo ocurrido no daba para una denuncia. Estuve como tres horas allí, como no llevé la denuncia del robo la mandé por correo electrónico pero no hubo respuestas".

Al ser consultado por si obtuvo alguna contestación, el damnificado respondió: "Evidentemente no quedó en nada. Siguen robando a la misma hora, esto ya venía pasando con arrebatos cuando los vecinos se bajan del auto o del colectivo. Hace un mes que estamos en esta situación y por lo que presumimos, siempre son los mismos. Entre las 20.30 que se van los policías caminantes y las 21, aparecen. La hipocresía nos está llevando a hacer justicia por mano propia.

Una zona liberada

A juzgar por la cantidad de hechos delictivos que ocurren a diario, los vecinos de Siete Jefes ya no tienen dudas de estar viviendo en una "zona liberada".

"No puede ser que todos los días nos estemos enterando de personas que son revolcadas en la calle, atacados por motochorros o por delincuentes que ingresan a las casas de familia. Y como si fuese poco hasta tenemos enfrentamientos a tiros en la zona de las vías del ferrocarril. Es una verdadera locura como estamos viviendo", dijeron con lógico enojo.

Penoso listado

Para fundamentar el estado de desesperación de la barriada, los vecinos comunicaron una cronológía de los hechos ilícitos más recientes.

24/09/21 - Pedro Ferré 750. A las 17hs, motochorros armados le roban la moto y la recaudación al cobrador de la vecinal

26/09/21 - Pedro Centeno 800. A las 20hs tres motos con seis motochorros armados, asaltan a un delivery y le roban la moto y el celular.

29/09/21 - Luciano Molinas 900. A las 21hs, asaltan a dos personas. Los dos delincuentes iban en moto sin patente y con arma de fuego.

30/09/21 - Juan del Campillo 900. Alrededor de las 21hs, le roban a una pareja el celular y reloj. Eran 4 delincuentes armados en 2 motos sin patente.

30/09/21 - Domingo Silva 700. En horas de la tarde, motochorros armados le roban a un chico su mochila y documentación

05/10/21 - Laprida 3800. A últimas horas de la tarde, motochorros armados asaltan a un joven que caminaba por la zona.

06/10/21 - Cordoba 700. A las 21 hs. dos motos con cuatro ladrones armados le apuntan a un hombre, que al ver la situación sale corriendo siendo perseguido por las motos. Al escuchar los gritos y tras disparar la alarma, los vecinos salen a la calle y los ladrones huyen.

07/10/21 - Juan del Campillo y Av 7 Jefes. Cerca de las 9 de la mañana, le roban la moto a un chico que la dejó estacionada para ir a caminar.