El cortometraje cuenta con la presencia de 30 jugadores y leyendas de la NBA, entre los que está el argentino campeón con San Antonio Spurs.

Junto a otras leyendas Video: con Manu Ginóbili como actor, la NBA celebra su año 75 El cortometraje cuenta con la presencia de 30 jugadores y leyendas de la NBA, entre los que está el argentino campeón con San Antonio Spurs.

La NBA presentó este jueves el estreno mundial de NBA Lane, un cortometraje con el que celebra la historia de la liga que esta campaña disputará la temporada 75. Está protagonizada por el actor y productor Michael B. Jordan y cuenta con la presencia de 30 jugadores y leyendas de la NBA que se unen para contar la historia de los últimos 75 años. La idea es un repaso de la rica historia, pero a través de una lente cómica y divertida.



Ambientada en un vecindario ficticio donde residen las estrellas y leyendas de la NBA actuales, “NBA Lane” lleva a los aficionados en un viaje con las personalidades – pasado, presente y futuro – que han escrito la historia del juego.



En la película de tres minutos, Jordan actúa como el conductor del “Hoop Bus” del vecindario y lleva a un grupo de niños en un recorrido por el vecindario de la NBA que alberga 75 años de cultura del basquetbol.



A medida que el autobús recorre las calles de la comunidad, los pasajeros se encuentran con estas prolíficas figuras en entornos cotidianos.



Desde que los ex rivales Magic Johnson y Larry Bird se convirtieron en vecinos amistosos; LeBron James cuidando su jardín; Kareem Abdul-Jabbar enseñando a Dirk Nowitzki el arte del tiro de gancho; a Zion Williamson rompiendo un tablero en la cancha de la calle, es solo otro día en el vecindario.



“Estamos encantados de reunir a algunos de los mejores jugadores y leyendas de la liga para celebrar no solo la temporada del 75 aniversario de la NBA, sino también la conexión que los aficionados han construido con nuestro juego” afirmó Kate Jhaveri, directora de marketing de la NBA.



El material honra tanto a las leyendas de la NBA que han sentado las bases de la liga como a los jugadores actuales que están dando forma a su futuro.



El elenco de “NBA Lane”



Narrador y conductor de autobús: Michael B. Jordan.



Jugadores NBA: Carmelo Anthony (Los Angeles Lakers), LaMelo Ball (Charlotte Hornets), Devin Booker (Phoenix Suns), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Brooklyn Nets), LeBron James (Los Angeles Lakers), Zach LaVine (Chicago Bulls), Kawhi Leonard (LA Clippers), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Chris Paul (Phoenix Suns), Jayson Tatum (Boston Celtics), Russell Westbrook (Los Angeles Lakers) Zion Williamson (New Orleans Pelicans) y Trae Young (Atlanta Hawks).

Leyendas de la NBA: Kareem Abdul-Jabbar, Ray Allen, Larry Bird, Vlade Divac, Julius Erving, Artis Gilmore, Manu Ginóbili, Richard Hamilton, Grant Hill, Robert Horry, Magic Johnson, Dikembe Mutombo, Dirk Nowitzki, Gary Payton, Oscar Robertson, Bill Russell, Isiah Thomas, Dwyane Wade, Bill Walton y Jerry West.



Mascotas: Benny the Bull (Chicago Bulls), Boomer (Indiana Pacers), Burnie (Miami Heat), Chuck the Condor (LA Clippers), G-Wiz (Washington Wizards), Hugo (Charlotte Hornets) y The Raptor (Toronto Raptors).



Marioneta: Lil Penny.