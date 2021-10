https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo determinó la justicia británica: el jeque Mohammed, primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, usó un ‘software’ espía sofisticado para intervenir el teléfono de su exesposa y su equipo legal durante la amarga batalla por el divorcio.

Hackeó sus celulares El emir de Dubái espió a la princesa Haya y su abogada durante la batalla por el divorcio

Pocos olvidarán el escándalo del hackeo telefónico que acabó con News of the World de Rupert Murdoch en 2011, en el que celebridades, políticos y miembros de la familia real británica fueron el blanco de los titulares como víctimas, un caso que se volvió aún más desagradable cuando se descubrió que el teléfono de la estudiante asesinada Millie Dowler había sido hackeado. Dada la protesta pública que le siguió a la noticia, que llevó a la investigación de Leveson, uno pensaría que la piratería telefónica en Reino Unido habría llegado a su fin; lamentablemente, parece que no es así.

El Tribunal Superior dictaminó ayer que el gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum (cuya riqueza personal se estima en 4.500 millones de dólares), interfirió con la justicia británica al ordenar el hackeo del teléfono de su exesposa, la princesa Haya de Jordania, hermana del rey Abdullah. No solo eso. Los teléfonos de sus abogados, la baronesa Shackleton de Belgravia y su compañero de profesión Nicholas Manners también fueron atacados durante el caso de custodia de divorcio en curso, según el tribunal. Shackleton, de 65 años, conocida por su reputación como la "magnolia de acero" por sus impresionantes aptitudes como abogada y su encanto personal. Es una de las principales abogadas de divorcio de Gran Bretaña, con clientes como el príncipe de Gales.

Andrew McFarlane, el juez de familia más importante del Reino Unido, dijo en su fallo del miércoles 6 de octubre que el ataque se llevó a cabo utilizando el software 'Pegasus', un software espía altamente sofisticado, con licencia en Dubái y los Emiratos Árabes Unidos por una empresa israelí, para acceder al teléfono de su exmujer y de sus representantes legales.

La BBC escribe que "el alcance del hackeo es impactante por los datos a los que dio acceso a los piratas informáticos". Según los informes, es capaz de "rastrear la ubicación de la persona que usa el teléfono, leer sus mensajes SMS, correos electrónicos y mensajes en otras aplicaciones, así como escuchar sus llamadas telefónicas y acceder a su lista de contactos, contraseñas, fechas de calendario y fotografías. En otras palabras, le da al pirata informático acceso total a todos los datos que quieren ver en el teléfono de su objetivo".

Además de todo eso, también le permite al hacker “activar el teléfono del objetivo sin su conocimiento, registrar su actividad e incluso tomar fotografías y capturas de pantalla”. Según los informes, es extremadamente difícil para una víctima de dicho software espía detectar que su teléfono ha sido infectado con Pegasus.

Según informó la BBC, la princesa Haya dijo que el descubrimiento la hizo sentir "perseguida y aterrorizada", mientras que el jeque Mohammed ha negado tener conocimiento del hackeo. Según los informes, ha dicho que las conclusiones del tribunal se basaron en pruebas que no le fueron reveladas y que "se hicieron de una manera injusta".

Las revelaciones se producen como otro ataque contra el jeque, que fue el protagonista del programa Panorama de la BBC a principios de este año, titulado La princesa desaparecida, donde se investigaba el paradero de su hija, la princesa Latifa.