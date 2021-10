Video: detuvieron al profesor de educación física acusado de abuso en un Jardín de Yapeyú

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El hombre había sido denunciado por al menos cinco casos en el establecimiento Ceferino Namuncurá del barrio al noroeste de la ciudad de Santa Fe. Será imputado este sábado en los Tribunales de Santa Fe.

Un nutrido grupo de madres y padres se concentraron este mediodía sobre el Jardín de Infantes de la escuela Ceferino Namuncurá en barrio Yapeyú denunciando que un docente de sus hijos cometió abusos sexuales dentro de la institución, ubicada en barrio Yapeyú.

Las niñas implicadas en el aberrante hecho tienen 6 y 5 años. Según el relato de una de las madres denunciantes, su hija le dijo que "tenía dolores en el cuerpo" y por eso la llevaron al Hospital Iturraspe y al Hospital de Niños, donde constataron lesiones similares a un abuso sexual.

Según su relato, al comentarle y preguntarle a la misma pequeña, ella le pidió "que no diga nada, porque el profesor de gimnasia se iba a enojar con ella", lo que dio cuenta de la gravedad de la situación. Tras divulgar la situación entre los demás padres, algunos de ellos también constataron situaciones irregulares con el mismo docente implicado en los relatos de sus hijos. Debido a ello, decidieron se movilizaron al establecimiento escolar con carteles que visibilizaban la cara del profesor de educación física acusado.

Con sorpresa, las autoridades del Jardín explicaron que el denunciado no estaba en actividad este jueves porque no tenía clases. En el establecimiento argumentaron que no tenían conocimiento de la situación y recibieron las denuncias de parte de los familiares implicados, que previamente habían sido radicadas en la policía.

En horas de la siesta, una larga hilera de camionetas se hizo presente en el Jardín de barrio Yapeyú. El intenso operativo policial terminó con el profesor de educación física acusado detenido en su domicilio particular.

Ahora, el caso se encuentra en manos de la Justicia. El fiscal del Ministerio Público de la Acusación a cargo será Matias Broggi. La investiagación es por el presunto abuso de al menos dos niñas. La audiencia imputativa será este sábado, a horario a definir por Tribunales.

La explicación del Ministerio

Más temprano, el director Provincial de Educación Privada, Rodolfo Fabucci explicó que el profesor fue apartado del plantel docente de la institución.

Tras enterarse de la situación, el funcionario explicó que "lo que nosotros hicimos fue mandar a dos supervisoras a la escuela para interiorizarse del tema". Además, aclaró que, tal como sucede en estos casos, se activó el "protocolo de protección hacia niños y niñas de la escuela".

Más allá de lo que será el procedimiento judicial, Fabucci afirmó que que se le aplicará "el proceso sumarial correspondiente a este hecho".

"Ante una situación de esta naturaleza, lo primero que se hace es -si hay elementos que no condicen una verosimilitud de los acontecimientos- inmediatamente al personal se lo aparta del cargo. Ahora comienza un proceso de investigación, de reunir datos, elementos, como para desarrollar el protocolo que corresponde en estos casos; garantizar las trayectorias pedagógicas, educativas de los niñas y niñas que están en la escuela; llevarle tranquilidad a la comunidad educativa", expresó el funcionario de la cartera educativa en declaraciones radiales.