Hidrovía: el Consejo Federal hace pie en Rosario

Viernes 08.10.2021 - Última actualización - 16:47

Con la aprobación del proyecto autoría de la edila, Norma López, el Palacio Vasallo ubicado en la esquina de Córdoba y 1º de Mayo, se convierte en la sede de las reuniones del Consejo Federal Asesor de la Hidrovía. Allí van a estar representados usuarios, trabajadores, universidades y diversos ministerios.

A través de un decreto, el presidente Alberto Fernández, formalizó la designación de Rosario como sede del Consejo Federal Hidrovía (CF). Así lo confirmó a este medio el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, quien valoró que el espacio brinde asesoramiento permanente en lo relativo a la concesión de la Hidrovía Paraná- Paraguay.

El organismo, tendrá asiento en la ciudad rosarina y siete provincias van a estar representadas para las decisiones, sumado a integrantes de los ministerios de Transporte; Interior; y Producción, respectivamente. El mismo decreto, genera un consejo asesor donde estarán los usuarios de la hidrovía, los dadores de carga, los trabajadores del rio y también las universidades, con el consejo interuniversitario, más las carteras de Seguridad de la Nación; Agricultura y Ganadería; y Cancillería.

Eso hace que haya dos entes funcionado en Rosario: el primero, el ente de gestión y control; y el otro, el consejo asesor, aprobado por el Concejo de Rosario que decidió ofrecer sus instalaciones para ser sede de este espacio. “Es un reconocimiento importante que hace el Presidente de la Nación que en su decreto define a Rosario como sede el ente nacional de control y gestión de la hidrovía”, valoró Giuliano.

El funcionario, destacó que Rosario “recupera la centralidad en materia de administración, gestión y control de la vía navegable troncal” por el aporte y la participación de la provincia de Santa Fe, especialmente de la gran región de Rosario. “Cambiamos una concesión que tiene 26 años, que esta moldeada y contextualizada en la década del 90, que no tiene participación del Estado dentro de su administración y que no tiene las mismas normas ambientales que hoy el sistema requiere. Las provincias argentinas no están involucradas y no tiene participación alguna”, describió.

Giuliano, precisó que esta nueva gestión de la hidrovía, tiene la participación de las provincias, universidades, usuarios y un organismo de control paritario (composición paritaria en materia de género) de decisiones totalmente democráticas. “Se decide de acuerdo al mismo reglamente que va a tener el ente por mayoría. Estamos hablando de un cambio de transparentar, controlar, federalizar, democratizar la vía navegable troncal que es una de las ventajas comparativas más grandes que tiene Argentina”, ponderó.

“Le permite al productor agropecuario, pequeño o mediano; al acopiador pequeño, grande; y a toda la cadena de valor del sistema de exportaciones que el barco que está en el medio del océano, pueda perforar el territorio argentino de acuerdo al nivel de dragado que vayamos llevando adelante”, precisó. Y aclaró: “Esto le da una ventaja comparativa a la argentina, que es de los argentinos y argentinas con la participación privada y pública que corresponde”.

Vale señalar que ahora resta un plazo de 90 días para que el ente se constituya formalmente en base a los alcances del decreto. Eso incluye la remisión de representantes con sentido paritario. “Todas las acciones para constituir ese ente están en marcha”, finalizó Giuliano.

¿Qué es la vía navegable troncal?

La vía navegable troncal “Hidrovía” es una ruta fluvial de 1635 kilómetros que permite la salida hacia el océano a distintos tipos de embarcaciones de carga. Su traza se encuentra expresada parcialmente en los ríos Paraná, Paraná de las Palmas, y Río de la Plata, constituyendo un cauce de salida de aproximadamente del 80% de la exportación nacional.

Es hacia fines de los años 80 y los primeros de la década siguiente y con el impulso de distintas entidades que se propició una mayor profundidad para la vía navegable. Es así que el 29 de abril de 1993 el Gobierno nacional decidió concesionar el dragado desde Santa Fe a Puerto General San Martín a una profundidad de 22 pies efectivos y desde allí al océano a 32 pies efectivos, a través de un llamado a licitación pública en el que resultó adjudicado, en fecha 21 de febrero de 1995, el consorcio formado por la empresa belga Jan de Nul y la firma local Emepa. Éstos constituyeron la sociedad concesionaria denominada Hidrovía S.A., que comenzó a operar el 1º de mayo de 1995 contando inicialmente con un subsidio del Estado nacional de 40 millones de dólares anuales durante ocho años.

En el 2006 el Estado nacional decidió profundizar la vía navegable troncal a un calado de diseño a 34 pies efectivos. Ésta es la profundidad actual del tramo del Río Paraná que va desde el Gran Rosario al océano.

En el 2009 y 2010, el Estado nacional e Hidrovía S.A celebraron un acuerdo de ampliación y renegociación del contrato de concesión que fue aprobado por Decreto 113/2010, ampliando la vía navegable troncal en el tramo denominado “Santa Fe al Norte” comprendido desde km 584.1 del Río de la Plata hasta el km 1.238 del Río Paraná, denominado Confluencia. La presente negociación permitió que el tramo de Río Paraná medio y superior contara con balizamiento y una profundidad promedio de 12 pies tornando propicio el tráfico de mercaderías por barcazas.

La vía navegable troncal se conforma de tramos donde la vía navegable tiene profundidad natural y tramos donde la profundidad es artificial por intervención por dragado. Prevé rutas de circulación principales y secundarias.

Esta conjunción de obras y servicios concesionados permite que un estimado anual de 4.600 embarcaciones cuyo calado de diseño superan los 15 pies (promedio 2012-2017) puedan salir o ingresar con carga, a 34 pies de profundidad, hacia el océano o a nuestro país. La navegación por empuje es realizada en unos 13.000 desplazamientos por año, empleando 130 remolcadores y 2.300 barcazas.

Comprende transportes internacionales de graneles agrícolas, graneles minerales, combustibles, contenedores, automóviles; transbordos (fundamentalmente minerales y graneles agrícolas); y de cabotaje, mayormente combustibles, y en menor grado fertilizantes.

Para el 2020, la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante registró un total de carga de 129.416.104 Toneladas (TEU), representando carga contenerizada por un total de 998.558 Toneladas (TEU) y no contenerizada por un total de 128.417.546 Toneladas (TEU).