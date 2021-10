CRAI cortó la mala racha con un triunfazo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el duelo entre los campeones de Santa Fe y Rosario los Gitanos lograron su primer triunfo en la edición 2021 del Litoral. Fue 23-19 (4-1) ante Jockey, después de darlo vuelta con oficio y resiliencia en el cierre del partido. En el otro adelantado Gimnasia le ganó a Estudiantes.

Por Federico Romagnoli

Después de un arranque con dos derrotas, goleada en contra con Duendes el último sábado incluida, CRAI volvió a festejar y lo hizo a lo grande. El Gitano tuvo que lucharla siempre desde abajo en el marcador y recién cerca del cierre pudo darlo vuelta.

Casi al comienzo Emiliano Ferrari, el tryman del torneo, apoyó después de cortarse fácil cerca de un ruck y correr 30 metros sin oposición. Facundo Beltramino puso al local a tiro con un penal de 40 metros y allí el partido que parecía empezar a armarse se planchó. Durante buena parte del primer tiempo se prestaron la pelota con el pie y abundaron los errores no forzados. Solo una repentización desde el fondo de Alejandro Molinas que dejó a Otero en la puerta del ingoal rompió un poco la monotonía. En la última de los primeros 40’ Jockey tuvo un penal frente a los palos, pero optó por ir al line. Pese a que el maul no dio réditos, sí lo hizo la corrida posterior de Pedregoza para poner el 12-3 parcial.

En el segundo tiempo el marcador se movió por primera vez con un penal de Beltramino. En la jugada posterior Vergallo identificó un buen ciego para atacar, se la dió a Albertengo y el 10 conectó con Ferrari que llevó la pelota hasta las 22 rivales, donde se la pasó con Oliveros y este descargó en Bellotti para que el hooker firmara un gran try colectivo. Apenas iban ocho minutos y todo parecía más encaminado hacia el triunfo de los rosarinos con bonus que a una remontada.

Desde el oficio los dirigidos por Héctor Salva asimilaron el golpe y se reconstruyeron en pleno desarrollo del juego. El try de Facundo Garibay luego de una secuencia de pick and go los puso otra vez en partido. A los 29’ un penal sonso de Jockey les dio la oportunidad de jugar en extremo ataque. Después de la obtención de Justo Ordano y varias maniobras de juego corto con los fowards, Molina aprovechó la ventaja a favor para jugársela, mover la base y llegar con lo justo al ingoal pegado a un ruck. La conversión de Beltramino puso al local por primera vez al frente.

El fullback aportó también un penal desde atrás de mitad de cancha para obligar a Jockey a ir por el try. En el cierre el Gitano apeló al mual defensivo para erradicar la última chance que tuvieron los verdiblancos de arrebatarles el triunfo.

Con varios puntos altos (Molina, Ordano, Garibay, Beltramino, Qüesta y Bernstein a la cabeza), orden y disciplina para revertir el resultado en su peor momento CRAI ganó un partido clave para ilusionarse con volver a ser protagonista del Regional.

Síntesis

CRAI: Joaquín Berón (Tomás Ramos), Facundo Garibay, Joaquín Lerche (José Canuto); Augusto Otero, José Dogliani; Mariano Torres Jozami, Manuel Bernstein (Joaquín Ferreyra), Justo Ordano; Alejandro Molinas, Francisco Alberto; Iñaki Carreras, Matias Peón, Jorge Qüesta, Franco Radin; Facundo Beltramino

Entrenador: Héctor Salva.

Jockey: Guido Cella (Franco Manavella), Santiago Bellotti, Franco Carloni (Kiefer Collins); Marcos Lorenzini (Felipe Tellería), Lucas Bur; Máximo Oliveros, Emiliano Ferrari, Sebastián Binner (c); Nicolás Vergallo (Facundo Saad), Juan Albertengo; Guido Pedregoza, Ignacio Dogliani, Ignacio Vergara Oroño, Gonzalo Prunotto; Tobías Garo (Gonzalo Crespi).

Entrenador: Santiago Sánchez Molina.

Primer tiempo: 2' try de Emiliano Ferrari (Jockey), 7' penal de Facundo Beltramino (CRAI), 40' try de Pedregoza convertido por Juan Albertengo (Jockey).

Segundo tiempo: 6' penal de Beltramino (CRAI), 8' try de Santiago Bellotti convertido por Albertengo (Jockey), 16' try de Facundo Garibay convertido por Beltramino ©, 29' try de Alejandro Molinas convertido por Facundo Beltramino (CRAI) y 36’ penal de Facundo Beltramino (CRAI)

Incidencias: Amarillas para Joaquín Berón (CRAI) y Lucas Bür (Jockey)

Santa Fe recibe a Duendes

El tricolor será anfitrión del multicampeón rosarino mañana desde las 16 en la cancha principal de su predio de Sauce Viejo. El encuentro será arbitrado por Emilio Traverso. Los XV elegidos por Pablo Pfirter para arrancar el partido serán: Tomás Derito, José Milesi, Martín Roldán, Santiago De Biaggio, Valentín Iturraspe, Tomás Longo, Lucas Caputto, Santiago Quirelli, Lucas Fertonani, Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Bautista Galassi y Juan Cruz Strada.

Uni visita a Caranchos

Después del triunfo del último sábado frente a Alma Juniors los cuervos jugarán en Fisherton mañana desde las 16. El encargado de impartir justicia será el nicoleño Agustín Monje. Santiago Bagnarol dispuso que iniciarán el partido: Juan Espinoza, Gonzalo Meza, Franco Uriarte, Lucas Vega, Tomás Olmedo, Giuliano Buccini, Víctor Redondo, Tomás Barone, Bruno Gaitán, Maximiliano Jabaz, Agustín Tallarico, Agustín Dusso, Julián Fleitas, Mateo Bianchi y Mateo Widmer.





TORNEO DEL LITORAL - TOP 10

Resultados de la 3ª fecha

Gimnasia 29 -Estudiantes 10 (5-0)

CRAI 23 - Jockey (R) 19 (4-1)

Sábado 9/10, resto de la 3ª Fecha

Santa Fe Rugby - Duendes

Uni (R) - Old Resian

Rowing - Provincial

Posiciones: GER * 15; Duendes y Jockey (R) * 11; Old Resian y Estudiantes * 10; CRAI * 5; Santa Fe R. 2; y Uni (R) 1; Rowing y Provincial 0, (*, un partido más).

PRIMERA DIVISIÓN

TERCERA FECHA

CRAR 32 - Tilcara 7 (5-0)

Alma Juniors - La Salle

Sábado

Caranchos - Uni (SF)

Jockey (VT) - Logaritmo