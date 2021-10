https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Delincuentes saquearon un departamento del sur de la ciudad de Santa Fe. También "boquetearon" un estudio jurídico. Y una jubilada terminó herida tras ser asaltada en su casa.

Jujuy 2800 Barrio Sur desespera: tres robos en la misma cuadra

Una serie de hechos delictivos ocurridos en la cuadra de Jujuy al 2800 (entre 1° de Mayo y 9 de Julio), han puesto a los vecinos de barrio Sur al borde de la desesperación.

El último de los hechos ocurrió el viernes, a la hora de la siesta, en un complejo de siete departamentos -planta baja y tres pisos- ubicado en el citado sector.

Autores ignorados ingresaron al palier del edificio y violentaron la puerta de un departamento de planta baja. Una vez en el interior del inmueble provocaron un gran desorden, sustrajeron algunos elementos y fugaron.

En el departamento rompieron una puerta y en el estudio jurídico "boquetearon" una pared.Foto: Gentileza

"Dieron vuelta todo… fue un desastre. Se llevaron los ahorros del muchacho que ocupaba el departamento y objetos. Tuvieron tiempo hasta de seleccionar qué llevarse. Incluso hasta dejaron un billete de cien pesos sobre la mesa porque estaba roto", comentó Lisandro, uno de los titulares del inmueble, en diálogo con El Litoral.

"La puerta la 'palanquearon' con una barreta y después la patearon para abrirla. Creo que aprovecharon la hora y el feriado porque en ese momento no había nadie acá", agregó.

Estudio jurídico

Pero lo ocurrido en el departamento no fue el único hecho. La semana pasada, en la misma cuadra y a pocos metros, hubo un increíble robo en un estudio jurídico.

Decimos increíble por la osadía que tuvieron los ladrones que rompieron parte de la pared (una especie de reja hecha con ladrillos) para luego violentar una ventana e ingresar a la propiedad.

Foto: Gentileza

Jubilada golpeada

Y quien peor la pasó fue una jubilada, de 80 años, que debió ser hospitalizada por los golpes que le propinó un delincuente que la asaltó en su domicilio ubicado en la cuadra de Jujuy 2800.

La mujer terminó con heridas cortantes en su cuero cabelludo (por los 'culatazos' en la cabeza) y con lesiones traumáticas en el rostro por los golpes.

"En barrio Sur la situación de inseguridad es tremenda, ya es algo insoportable. Casi todos los vecinos tenemos la amarga experiencia de haber sufrido algún robo. Esto no puede seguir así", se quejó Lisandro.

"Encima cuando fuimos a hacer la denuncia los policías nos dijeron que no tenían móvil. No se entiende. Por un lado dicen que compraron motos, pero después argumentan que no tienen gente ni vehículos. Lo concreto es que acá jamás se ve un policía en la calle. Esto no da para más", concluyó.