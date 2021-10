https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Memoria

A un año del femicidio que conmocionó al centro oeste santafesino y aún no tiene culpables

Este 12 de octubre se cumple el primer aniversario de Florencia Gómez, la joven asesinada en la ciudad de San Jorge. Con una investigación en curso, cotejos de ADN, más de 100 declaraciones y hasta el ofrecimiento de recompensas económicas, el femicidio sigue siendo un misterio. No hay detenidos ni sospechosos por el aberrante hecho.

Por Rodrigo Pretto Lo que ocurrió aquel lunes 12 de octubre pasado al mediodía, en un camino rural de la ciudad de San Jorge, todavía es un misterio. María Florencia Gómez Pouillastrou, la joven militante del Partido Comunista y activa luchadora por los derechos de las mujeres, era asesinada cobardemente y encontrada horas más tarde en el corredor ubicado a sólo 1.000 metros del ejido urbano cuando, se supone, había salido a caminar como solía hacer asiduamente. Hubo más de 100 testimoniales, 31 extracciones de ADN y hasta el ofrecimiento de una recompensa económica de $ 1 millón. La investigación continúa su curso, aunque a pesar de eso, pasó un año y todavía no hay sospechosos, detenidos ni culpables por el aberrante crimen. Son 365 días de pedido de justicia. Son 365 días desde que toda una región abrazó una causa y se hizo familia. Son 365 días de un reclamo que no cesa, pero que el tiempo consume las esperanzas. En cada rincón del centro oeste santafesino, diferentes organizaciones y la sociedad en general recuerda con marchas el aberrante crimen y continúa reclamando el esclarecimiento del hecho. Tenés que leer Femicidio de Rosalía Jara: los fundamentos para la condena En el medio, hubo 31 extracciones de sangre en busca de ADN hallado en el cuerpo de la víctima. También se puso a disposición una recompensa de 1 millón de pesos para quienes aporten datos fehacientes que logren dar con el o los autores del crimen. Pasó un año y aún no hay certezas. La causa, hoy En diálogo con este medio, uno de los abogados de la familia de la víctima, Matías Pautasso, recorrió el estado de la causa a lo largo de un año. Sostuvo que desde el inicio, se trata de un crimen sumamente complejo por el lugar donde ocurrió. "Contamos con una única cámara en el inicio de Avenida Nottebohn". Florencia Gómez fue encontrada en un camino rural a unos mil metros de dicho sector. Al día de hoy, no existen pistas firmes para dar con el asesino de la joven. Una de las últimas novedades surgidas fueron las llegadas de los resultados de sangre. “Se hallaron restos de ADN bajo las uñas de Florencia, por eso se encargó que se hicieran 31 extracciones. Todas arrojaron resultados negativos. Teníamos muchas esperanzas porque podía ser información muy importante si alguna era positiva. A pesar de esto, no descartamos ampliar las extracciones de sangre a más personas de la ciudad de San Jorge”, adelantó Pautasso. Tenés que leer Detienen al joven denunciado por su propia madre del femicidio de su amiga Hasta el momento, ya se tomaron más de 100 declaraciones a amigos, vecinos, conocidos y familiares de la víctima. Incluso a algunas personas se les pidió una ampliación de los testimonios. "También pedimos como querella el ofrecimiento de recompensa económica. Se está ofreciendo un millón de pesos de personas que puedan aportar datos útiles para la causa. Si bien hay quien se acercó a brindar información, aún no es demasiado precisa para esclarecer el crimen”, explicó el abogado. A su vez, recordó el inicio de la investigación y sostuvo que no se tomaron los recaudos necesarios para un caso como de dicha magnitud, una situación que terminó por complicar el avance de la causa. “Fue muy mal manejada por el primer fiscal de la causa, Carlos Zoppegni. No resguardó el lugar del crimen. Dadas las irregularidades que pudimos observar, solicitamos que intervenga otro fiscal. A los diez días intervino Omar De Pedro, donde tomó la causa de una manera diferente” Un nuevo pedido de Justicia Este martes, al cumplirse un año del femicidio, Las Chuecas - el colectivo femenino de la ciudad de San Jorge que lucha por los derechos de las mujeres y la violencia machista- realizará, desde las 18.30, una concentración frente a la Fiscalía de la localidad. Desde allí, se iniciará un recorrido por barrios y diferentes sectores del ejido urbano con un ruidazo pidiendo el esclarecimiento del hecho. Tenés que leer Revocaron la domiciliaria de un condenado por tentativa de femicidio Luego, a partir de las 20, se realizará una movilización que partirá desde la propia Fiscalía, recorrerá Plaza San Martín y culminará nuevamente en la sede judicial. "Ya otra vez fuera de la plaza cívica, Las Chuecas organizamos un fogón, rememorando aquella vigilia que improvisamos el 12 de octubre del año pasado, atravesadas por el dolor. Artistas locales y regionales se congregarán para recordar a Flor a través de su arte y acompañando el reclamo de pedido de JUSTICIA. Invitamos a la ciudadanía en general a llevar flores y carteles para colocar alrededor del fuego, que es un símbolo de nuestra memoria, que arde", detallaron desde la organización en redes sociales. El crimen El lunes 12 de octubre del año 2020, María Florencia Gómez Pouillastrou fue encontrada sin vida en horas de la tarde en un camino rural, a unos 1.000 metros de la ciudad de San Jorge -continuidad de Avenida Nottebohn-. La joven activista y luchadora por los derechos de la mujer, de 35 años de edad, fue hallada entre pastizales, boca abajo, semidesnuda y con golpes en la cabeza.

