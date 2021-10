https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Día de la Hispanidad

El Govern catalán considera el 12 de octubre la "efeméride de un genocidio"

"No hay nada que celebrar", manifestaron, y opinaron que se trata de una fiesta que no representa a la mayoría de catalanes.

Pere Aragonés Crédito: Captura de pantalla

La portavoz del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha definido el 12 de Octubre, Día de la Hispanidad, como "la efeméride de un genocidio", una fecha en la que "no hay nada que celebrar" y en la que el ejecutivo catalán ha decidido, por tanto, "reunirse con normalidad". En la habitual rueda de prensa tras la reunión semanal del Consell Executiu, Plaja ha dicho que el Govern "no comparte la significación" que se le da al 12-O y ha añadido que se trata de "una fiesta que no representa a la mayoría de catalanes". La declinació que Espanya ha fet d’“Hispanitat” al llarg dels anys l’ha consolidat com a sinònim del genocidi, la dominació violenta i la negació de llengües i cultures que va perpetrar, en nom seu, un imperi basat en la guerra, el robatori i el crim generalitzat. #ResACelebrar — Carles Puigdemont (@KRLS) October 12, 2021 Por ello, el ejecutivo presidido por Pere Aragonès se ha reunido "con normalidad", como hace "habitualmente" cada martes, si bien solo se ha aprobado un acuerdo de Govern, en materia de educación. Como ejemplo de que el Govern se toma el 12 de Octubre como un día laborable cualquiera, Plaja ha anunciado que Aragonès protagonizará una comparecencia informativa con relación a la pandemia esta misma tarde. Plaja también ha sido preguntada sobre el "mecanismo legal" que el ahora vicepresidente y entonces conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, dijo en 2019 que el Govern aplicaría para que el personal de la Generalitat pueda trabajar tanto el 12 de octubre como el 6 de diciembre, Día de la Constitución. Se trata de "una medida que no llegó a ser un acuerdo de Govern", ha puntualizado la portavoz, pese a que sí "se puso sobre la mesa". Pero luego se "certificó que los trabajadores que quisieran trabajar ya lo pueden hacer" en días festivos, puesto que "la Generalitat siempre está en funcionamiento y trabaja todos los días del año", por lo que "ya está previsto que en circunstancias como el día de hoy haya personal trabajando". La portavoz del ejecutivo no ha dado cifras respecto a cuantos funcionarios de la Generalitat han trabajado hoy finalmente. Este 12 de octubre lo ha aprovechado la presidenta del Parlament, Laura Borràs, para llevar a cabo una visita institucional en la cámara legislativa de Flandes, en Bélgica. Así, la Mesa del Parlament, que suele reunirse el martes, va a celebrarse el próximo miércoles, al tiempo que este martes tampoco ha habido actividad en la cámara legislativa catalana. Asimismo, en Twitter, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha denunciado que "la declinación que España ha hecho de la 'hispanidad' a lo largo de los años la ha consolidado como sinónimo de genocidio, la dominación violenta y la negación de las lenguas y culturas que perpetró, en su nombre, un imperio basado en la guerra, el robo y el crimen generalizado". En sentido similar se ha pronunciado ERC, el partido del actual president Aragonès, que ha señalado: "Con un Estado que conmemora un genocidio como festividad nacional no tenemos nada que celebrar. ¡Hasta la independencia!". El grupo parlamentario de Junts per Catalunya, la otra formación que constituye el gobierno catalán de coalición, ha mantenido asimismo una reunión de trabajo telemática.

