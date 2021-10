Radicales advierten que interpelar a Capitani y Corach "es un último recurso"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sin medias tintas se admite que la convocatoria bajo las formalidades previstas por la Constitución "marca la gravedad institucional de la relación que existe entre el gobernador y la Legislatura". Los senadores del radicalismo hablan de una "paciencia de dos años" que se ha agotado.

El jefe del interbloque radical en la Cámara de Senadores, Felipe Michlig, destacó al presentar las resoluciones para "una suerte de interpelación" de los ministros de Desarrollo Social, Danilo Capitani y de Gestión Pública, Marcos Corach, la "prudencia que mostró la oposición durante los dos primeros años de gobierno de Omar Perotti, frente a lo que consideró prácticas que "no se pueden tolerar", con la distribución de recursos del Plan Incluir en el segundo caso, y de la ayuda social y alimentaria en el primero.

Las dos resoluciones llegaron a la Cámara alta con la firma de casi todos los senadores radicales (no está la rúbrica de Hugo Rasetto) y fueron votadas sobre tablas y por unanimidad, junto a otros proyectos de importancia menor como minutas con comunicaciones y declaraciones de interés.

El jefe de la UCR en el Senado dijo que con las convocatorias a ambos funcionarios "se busca corregir" lo que sucede con los fondos públicos que se usan con criterios partidarios y electorales, mientras se exponían razones en favor de hacer el actual Plan Incluir regido por decreto una ley que regule bajo criterios técnicos (y no políticos) el destino de esos fondos, tal como ocurre por ejemplo con la Ley de Obras Menores.

"Hemos sido prudentes, el gobernador Perotti en dos meses va a a concretar la mitad de su mandato. Hemos acompañado y votado favorablemente las partidas del Plan Incluir en el Presupuesto por 4000 mil millones de pesos, creemos que este año es esa otra vez la cifra que se plantea y vamos a votarlo, por supuesto. Pero advertimos que es calamitoso, aberrante como se distribuyen los fondos de todos los santafesinos. Tanto la ayuda social como los recursos del Plan Incluir", dijo el senador por San Cristóbal que abundó en ejemplos sobre "la discriminación a los gobiernos del interior que no pertenecen al oficialismo".

"En una de las pocas charlas que hemos tenido con el gobernador, con el compañero Omar, se lo he dicho. Hay discriminación con el plan Incluir. Le he manifestado este dolor, esta molestia que más que como senador tengo como ciudadano. No llegan a todos los ciudadanos los fondos", destacó.

Dijo que hay presidentes comunales e intendentes que "deambulan por los pasillos" de la Casa de Gobierno "tratando de conseguir una audiencia para ver por qué se demoran tanto las respuestas a sus proyectos, debidamente presentados y elaborados".

Para Germán Giacomino (UCR-Constitución) directamente habría que cambiar un par de letras al nombre del programa y llamarlo "plan excluir", graficó. Y agregó: "es mucho más representativo porque solo incluye a los gobiernos que son más amigos del gobierno provincial ".

Definiciones de Enrico

Lisandro Enrico (UCR-General Obligado) destacó en diálogo con El Litoral que "la interpelación a dos ministros es un hecho que marca una gravedad institucional de la relación entre el gobierno provincial y la Legislatura y con el Senado en particular".

"No recuerdo -agregó- cuándo fue la última vez que la Legislatura pide interpretar un ministro, se llega a este recurso de última ratio ante lo serio de los temas a tratar. Hasta aquí habíamos resuelto nuestras dudas con invitaciones cordiales al diálogo. Pero la falta de predisposición al diálogo del Ejecutivo y ante las cosas que vienen denunciando los presidentes comunales, los intendentes de toda la provincia o los propios senadores llegamos a esta situación no deseada", aseguró.

"Se ha votado por unanimidad en una Cámara que tiene la mayoría del partido Justicialista", destacó sorprendido porque el oficialismo no realizó ninguna manifestación en contrario respecto de las dos resoluciones sobre Capitani y Corach.

Duras críticas desde el Nes

El jefe del bloque Juan Domingo Perón, Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo), expuso las razones por las que propone desde hace más de un año que una ley rija la distribución de fondos del Plan Incluir. Es el temas por el que será convocado el ministro Marcos Corach de Gestión Pública.

"A veces repasando la historia se entiende un poco más del presente", dijo al comenzar su exposición y recordó que "durante años desde esta banca reclamé por la discriminación de las gestiones justicialistas en ciudades y comunas con el Plan Abre, en los gobiernos del Frente Progresista. Fue de sus mayores aciertos el abordaje integral de la problemática de los barrios a los que había abandonado el Estado. Un lugar que ocuparon las bandas delictivas y el narcotráfico".

"Muchas veces me han escuchado reclamar que eramos discriminados, que en 6 ciudades donde se invertían miles de millones de pesos de la provincia solamente una era gobernada por el PJ. Eran para Rosario, Santa Fe, Santo Tomé, Villa Gobernador Gálvez del Frente. Solo Pérez del justicialismo. Por eso siempre quise que esa distribución se haga por ley", señaló.

"Luego de mucho batallar (cuando terminaba el gobierno anterior y se sabía que vendría otro del PJ) se consiguió esa norma, pero cuando asumió nuestra gestión del justicialismo se cambio el plan Abre por el Plan Incluir. (…) Hoy tengo que decir con vergüenza que tengo muchas quejas y demandas de gobiernos que no son justicialistas y algunos que sí lo son que se sienten discriminados. Como justicialista no estoy de acuerdo con estos procedimientos", subrayó al marcar que "no voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano".

"En la vida hay que tratar de ser un poquito mejor. Esto es volver atrás, hacemos lo mismo que tanto criticamos antes. No nos ubica como buenos dirigentes, involucionamos en la actividad política.

Los recursos de la provincia no pueden ser una herramienta política para direccionar, para premiar y castigar. Son de todos los santafesinos, y atrás de un intendente justicialista, socialista, radical o demócrata está la gente. Deben tener los recursos que les corresponden, sean o no sean de nuestro partido", amonestó.