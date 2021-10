Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El busto de Boneo

MARTHA N. MOREYRA

"Le pido a las autoridades eclesiásticas y católicas que se dignen a limpiar y pintar el busto del 1er Arzobispo de la ciudad de Santa Fe que se encuentra emplazado en la Costanera Santafesina. Es una vergüenza que una figura como ha sido el Arzobispo Juan Agustín Boneo esté en las pésimas condiciones en las que se encuentra y que ninguno de los tantos católicos apostólicos romanos que pasan a diario reclame por su mal estado".

Transferencias atrasadas

Manuel

"Todo lo que viene sucediendo con el retraso de las transferencias de haberes de pasivos que cobran en el exterior, da lugar a pensar en una componenda entre la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe y el Nuevo Banco de Santa Fe. Pregunto: ¿quién se queda con la diferencia de cambio ganada con el atraso en las transferencias? ¿Cómo reparan el perjuicio que sufre el pasivo? Gracias por el espacio".

Trabajo genuino

UN LECTOR

"Como votante del peronismo desde que tengo memoria, debo decir que estoy confundido, y no sé a quién votaré en las próximas elecciones. Y lo digo porque me siento defraudado últimamente. En nuestra provincia, no hay generación de trabajo. Cada vez que hay un comercio que pide un empleado, hay colas de cuadras. Eso demuestra que la gestión del gobierno provincial actual no da resultados. Me enteré de que están volviendo a dar capacitaciones laborales. Y dale con las capacitaciones... Lo que se necesita aquí son fuentes de trabajo genuinas de una buena vez. ¿Qué les pasa a los peronistas que nos gobiernan en Santa Fe? ¿No se dan cuenta de que la gente ya no da para más? Después se agarran la cabeza por los resultados que sacan en las elecciones. Dejen de poner certificaditos de capacitación abajo del brazo de la gente y hagan lo que tienen que hacer: generar verdaderas posibilidades de ingresar a una empresa, a un negocio, o a lo que fuera. No le mientan más a la gente, porque todos nos cansamos y votaremos otra alternativa, aunque no les guste".

Reflexiones

ERCILIO FERRI

"Si la mayoría gobernada estuviera compuesta de bueyes y la minoría gobernante de boyeros, la minoría haría bien manteniendo a la mayoría en la ignorancia. Pero eso no es así. Muchas naciones, que durante mucho tiempo solo han tenido cuernos y rumiaban, empiezan a pensar. Cuando finalmente llega ese tiempo de pensar es imposible alejar a las mentes de las fuerzas que han adquirido. Hay que tratar como seres pensantes a los que piensan, al igual que se trata como bultos a los frutos".

Dispendios electoralistas

ROBERTO R. SÁNCHEZ

"6.600 millones de razones para no ser repartidos como si nada significaran, por mucho que lo merezcan y por más que el gobierno diga que no es una medida electoralista qué solo persigue el fin de promover el turismo. Es una aberración que disponga de ese monto para hacer campaña, al fin y al cabo esos dispendios funcionan como espejitos de colores en una economía maltrecha, destruida, es un daño irreparable, ese pequeño dictador debe ser procesado por estafa pública y malversación de caudales públicos. Se arroga en nombre de los gobernados el derecho de hacer lo que quiera con el dinero público para potenciar su candidatura siendo que otros sectores están agarrados con alfileres en el sistema luego de vaciar sus cajas, como lo hacen con los jubilados".

Llegan cartas

Tarjeta única de ciudadanía: cuatro meses sin cobrar

MYRIAM KOLDORFF

En una decisión totalmente injustificada, el Ministerio de Desarrollo Social dejó sin efecto Tarjetas Ciudadanas aún en vigencia y determinó que las 150 mil o más personas que percibían el dinero deberían tener billetera electrónica.

Uno deduce que había una intención de sacar provecho económico, o sea el uso compulsivo de Billetera Santa fe en las compras.

Tal fue el despropósito y el caos que se produjo dejó en evidencia la absoluta falta de dirección de este Ministerio. Lejos de bregar por los que menos tienen, se constituyeron en detractores. Yo llamé personalmente varias veces y o cortaban o mentían. Ausencia total de información al respecto. Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe y Secretaría de Rosario nunca estuvieron presentes.

Propusieron empadronarse en cierta fecha lo cual hice en tiempo y forma, ellos niegan que yo lo haya hecho por computadora y aseguran que bajé una aplicación, imposible con un teléfono sin internet. De hecho yo, como muchos, deberíamos haber recibido las nuevas tarjetas. Las demoras ayudan a seguir usando el dinero público en otras esferas, es más que obvio. Son millones de pesos.

La indiferencia a los menos agraciados se evidencia en el hecho de que ahora obligan a re empadronarse. Lo cierto es que por los pasados cuatro meses hubo un desvío de fondos, tergiversación de información pública y encima la magra tarjeta alimentaria ha perdido su valor debido a la inflación.

Aún hoy no se sabe nada, los teléfonos están colapsados, las víctimas que dan la cara, los empleados, no pueden a veces contener la justificada conducta de los reclamantes.

Señores de Desarrollo Social, señor Gobernador, ¡por favor, basta de manoseo! El hambre no para, avanza a la velocidad de la luz y los fondos no son de ustedes, son del pueblo a quienes ustedes persisten en ignorar.