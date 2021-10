https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 15.10.2021

Selección Argentina

Tras la victoria ante Perú, Scaloni se sinceró: "No estoy como para pensar en el Mundial"

El técnico de la Albiceleste confesó que no está "atravesando una situación familiar buena", pese a que profesionalmente le va muy bien.

La victoria de la selección argentina sobre Perú marcó otro paso firme del equipo que comanda Lionel Scaloni, que en su mandato como entrenador ya acumula 25 presentaciones consecutivas sin derrotas y quedó a un paso de dar el salto al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, detrás de esa máscara de alegrías el entrenador convive con un tema más profundo a nivel familiar que lo está afectando y decidió hacerlo visible durante la última conferencia de prensa. “Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa que hace mucho tiempo que no veo a mi familia. No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial”, aseguró el DT de 43 años ante la consulta de un periodista sobre si esta formación ante Perú sería la misma que pondría en la Copa del Mundo si comenzara en estos momentos. El hombre que comanda al equipo albiceleste desde fines del 2018 se mostró golpeado anímicamente en la atención a los medios y abrió una puerta para revelar el contexto delicado en el que convive por un tema con sus padres: “Me quiero ir, fueron muy duros estos meses. No quiero saber más nada. Hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos qué hacemos más adelante. Fueron momentos muy difíciles para mí y para mi familia. No estoy como para pensar en el Mundial. Sinceramente no me interesa en absoluto”. Luego de alzar el torneo continental en Brasil, Lionel había decidido enviarle un mensaje a su madre: “Dedicarle el triunfo de la copa a mi vieja, que hace unos días tuvo un momento bastante grave y ahora la está peleando”.

