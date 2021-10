Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Felicitaciones

SARA SARRABEITA

"Sobre la nota 'Los significantes de Vera Figueroa', publicada por El Litoral el jueves 7 de octubre, quiero felicitar a Alba por su excelente libro. Alba Vera Figueroa fue alumna del Dr. David Lagmanovich quien prologó uno de sus libros. La marcha de luchadores que se aprecia en la portada de 'Los Irreales' es una reproducción de la pintura del artista plástico Juan Rodríguez".

Control de motos

ALFREDO SALOMÓN

"Las autoridades correspondientes deberían poner la mayor severidad en el cumplimiento de las luces de las motos, motonetas, etc., ya que dos por tres tenemos un accidente, y algunos graves y muy graves, por el incumplimiento de dicha norma. Las luces de las motos salvan vidas. Entonces, ¿qué estamos esperando?".

Esperando el mejorado

VERÓNICA RAMÍREZ, DE "EL SABALITO"

"Vivo en 'El Sabalito', como le dicen, que está entre Cabaña Leiva y Santa Rita. Todavía estamos esperando que nos hagan un mejorado aquí en Genaro Silva al 5500, 5600, Carrasco hasta la Chaco, y también Ignacio Crespo hasta la Chaco. Llueve y no se puede ni salir. Son pocas cuadras. Señor intendente: acuérdese de nosotros. También sufrimos la falta de iluminación. Señor Jatón: recorra a la noche esta zona y podrá corroborar lo que es esto".

El triste encanto de vivir en Argenzuela

MARIO PILO

"Parece que a los jóvenes, nuevos votantes, al menos en Buenos Aires, no les ha bastado el placer peronista, que insinúa Tolosa Paz, y ahora el gobernador Kicillof les obsequia un viaje de egresados. ¿Egresados de qué, si desde hace dos años no tienen educación? El único egreso que lamentablemente se plantean nuestros jóvenes es el egreso del país, en el que perciben no tener futuro mientras exista el peronismo en un gobierno. ¿No sería más correcto destinar esas sumas a mejorar aspectos de la verdadera educación? Fijémonos: entre junio 20 y junio 21, cifras oficiales, 1.100.000 educandos de todos los niveles, primario, secundario y terciario, abandonaron los estudios. Es un 10 % de la matrícula nacional de 11.000.000 educandos. Hoy es el 10 %, ¿y cuánto subió la pobreza?, ¿cuánto desplazamiento hacia abajo tuvo la población? La pobreza subió un 10 % en el gobierno actual. Y aún faltan dos años más con los Fernández. ¿Se soportarán?".

Tropezar siete veces con la misma piedra

ROBERTO R. SÁNCHEZ

"Hace poco dije que la bomba estaba en su cuenta regresiva, me rectifico, a las bombas las van agregando día a día con un inminente desenlace: volar por el aire. Vuelven como medida antiinflacionaria a controlar los precios de venta de 1.300 productos, esto ya se hizo en otra oportunidad y había que presentar las listas en la Secretaría para su autorización, ¿su efecto? desabastecimiento y un mercado negro de comercialización paralelo. Luego quisieron ver los costes de producción para controlar los márgenes, otro fracaso. El problema no es la deuda externa que obviamente no se puede negar, el tema más importante es qué hacen con los U$ S 20 mil millones de deuda interna que sigue generando el Estado y sus costes inflacionarios (40 %) sin devaluar. Es criminal. Dentro de noventa días y con un gobierno en retirada quisiera saber cuál va a ser el plan. La gobernanza brilla por su ausencia, mientras siguen regalando papel sin respaldo".

El horario de los partidos

VIVIANA FARIOLI

"¡Qué desafortunado que el partido de Colón se juegue en pleno día de la madre ! Muchos queremos festejarlo junto a los nuestros, luego de que el año pasado la pandemia lo impidiera... pero al vivir en barrio sur es imposible. No pueden los vecinos entrar o salir de sus hogares, así que nada de reunión familiar entre las 14 y las 19 o más... Insto a las autoridades a que revisen las complicaciones que pueden llevarle al barrio que circunda las canchas antes de autorizar estos eventos, ya que aparte del fútbol hay otras cosas nos pasan al resto de los mortales. Y los que van y vienen a Santo Tomé y zona, los desvían. Ah, ¡cierto que el fútbol tapa todo y nos hace felices por 90 minutos!... La ciudad, ¡que se arregle! ¡Así estamos! Se podría haber jugado otro día, o quizás más tarde. Gracias por el espacio".

Llegan cartas

Homenaje a las madres

MARÍA ALEJANDRA ALASIO

Primero un agradecimiento eterno a la mía, que hizo de mí la persona que soy. Una mujer inmensa que me enseñó a amar, sentir, a ponerme en el lugar del otro y sobre todo a luchar.

Después, a todas las madres por igual les deseo que tengan un maravilloso día junto a sus hijos.

Y por último, a todas las mamás que perdimos a nuestros hijos en pandemia. Las que no pudimos despedirlos, acompañarlos, contenerlos y darle el último adiós.

Ese dolor que es único y que quien lo transita ni siquiera puede expresar en palabras.

Para las que esperábamos las vacunas que nunca llegaron o llegaron tarde.

Como persona de Fe, sé que mí adorado Ramiro está con Dios. Y me reconforta el ALMA. Pero estoy esperando la palabra Perdón, no solo para mí sino para todos. Perdón por mentir, perdón por robar vacunas, perdón por mostrar que son miserables. Sí, porque lo son.

En mi vida he perdonado todo. Pero a esto no, y no bajaré los brazos hasta que en este país haya justicia. Y si no la hay, creo en la justicia Divina.

Celebraré mi mesa con mi hijo Felipe, que es un ser de luz y brindando al cielo recordando a Rami diciéndome "hay mi mami", mientras me abrazaba con todo su amor.

Feliz día mamás. Alejandra.