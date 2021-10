https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Seis equipos en seis puntos y una fecha llena de goles y emociones. El púbico acompañó en buen número.

Ligas Regionales La Liga San Martín, al rojo vivo

Por Francisco Díaz de Azevedo

La Liga San Martín, jugó su fecha Nº 11, entre el viernes y el domingo y la tabla está al rojo vivo con 6 equipos en 6 puntos a 4 fechas del final de la fase regular. La gente acompañó y todo finalizó bien.

El viernes, El Expreso en su visita a General en San Martín de las Escobas logró un gran triunfo 1 a 0 con gol de Facundo Castro.

Guadalupe venció en su casa a Susanense 3 a 1. Para el "Guada" anotaron Oscar Moresco, Ulisese Cabrera y Diego Casco. Borri puso el empate transitorio para el "Rojo".

En San Jorge, La Emilia batió 3 a 1 a San Martín de Carlos Pellegrini con goles de Nicolás Bianco, Pablo Gastellú e Ignacio Pignatta. Joaquín Emmer, había puesto en ventaja a los de Carlos Pellegrini.

El domingo, en Carlos Pellegrini, Americano y San Jorge finalizaron 1-1. Rodrigo Mosqueira anotó para el "Uruguayo", que jugó todo el segundo tiempo con diez jugadores por la expulsión de Mateo Marcucci. A los 31', Franco Casañas convirtió el empate para el "Polanco". Los dirigidos por Daniel Teglia se mantienen al frente de las posiciones a cuatro fechas del final de la fase regular.

Trebolense cortó una racha de cuatro derrotas al hilo y ganó ante su gente 2 a 0 a Juventud Unida de Cañada Rosquín con tantos de Alejandro Suárez y Gaspar Páez.

El gran partido de la fecha se jugó en Piamonte. Sastre le ganó al local 4 a 3 en un verdadero show de fútbol. Néstor Suarez puso en ventaja a los "Albos", Villodre en contra la mandó al fondo de la red para el 1 a 1. En el complemento, Piamonte volvió a ponerse en ventaja con tanto de Tello. Cuatro minutos más tarde, Bruno Rinaldi puso el 3 a 1 y parecía que cerraba el partido, pero Sastre, que nunca se rinde, lo dio vuelta de manera épica con goles de Nahuel Cosatto a los 20, 26 y 36 minutos.

Unión de Sastre, en la cabecera del Departamento, venció 3 a 1 a Unión de Los Cardos. Puricelli, Salica y Ramírez marcaron los goles para el "Tate" que se ilusiona con la Liguilla. Bogari descontó para el elenco cardense que sigue en el fondo de la tabla.

Las posiciones

San Jorge 23, puntos; Sastre 22; El Expreso 21, General 20, La Emilia 19, San Martín 17, JURC 15, Americano 14, Piamonte 14, Mitre 10, Trebolense 10, Unión (S) 9, Guadalupe 8, Susanense 6, Unión (LC) 5.

La que viene

El Expreso vs. Piamonte; San Jorge vs. La Emilia; Susanense vs. Trebolense; Sastre vs. Mitre; JURC vs. Americano; Unión (S) vs. Guadalupe; San Martín vs. General. Libre: Unión (LC).