https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 16.10.2021 - Última actualización - 14:15

14:13

El artista nacido en Bélgica y nacionalizado argentino traerá a Santa Fe “Cinema”, su último material, que en vivo toma la forma de una innovadora puesta en escena. El Litoral pudo conversar con él sobre la propuesta, su carrera, y su forma de encarar el hecho creativo.

Bhavi Una "ópera trap" para romper los moldes Bhavi, el artista nacido en Bélgica y nacionalizado argentino, traerá a Santa Fe “Cinema”, su último material, que en vivo toma la forma de una innovadora puesta en escena. El Litoral pudo conversar con él sobre la propuesta, su carrera, y su forma de encarar el hecho creativo. El artista nacido en Bélgica y nacionalizado argentino traerá a Santa Fe “Cinema”, su último material, que en vivo toma la forma de una innovadora puesta en escena. El Litoral pudo conversar con él sobre la propuesta, su carrera, y su forma de encarar el hecho creativo.

El sábado 23 de octubre, Bhavi se presentará en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572). El músico de rap y trap nacido en Bélgica y nacionalizado argentino traerá “Cinema”, a la que caracteriza como “la primera ópera trap”.

Indra Bhalavan nació en Uccle/Ukkel, uno de los 19 municipios de Bruselas, pero se crió en Mar del Plata. Su despegue artístico llegó de la mano del sello Mueva Records, e invita al público a salir de la zona de confort con este espectáculo, tal como lo manifestó en diálogo con El Litoral.

Las entradas están a la venta en la boletería de Tribus, de miércoles a domingo desde las 18, y a través de Ticketway. La capacidad es limitada.

“Hay mucho respeto mutuo, porque somos todos chicos muy trabajadores. Y nos gusta que al resto le vaya bien, entonces nos ayudamos entre todos”, describe sobre la escena urbana.Foto: Gentileza producción

Una narrativa

-Venís a Santa Fe a presentar “Cinema”, tu último material, que en vivo presentás como “la primera ópera trap”. ¿Qué nos podés contar de este material, y de la puesta en vivo?

-Es una experiencia distinta a cualquiera que hayan tenido con cualquier show de música urbana, de rap, de trap o lo que sea. Tiene una inducción más teatral, pega distinto, es otro formato.

-Hay más gente en el escenario, hay baile...

-Si no pasa solo por la cantidad de gente, sino por qué hace la gente ahí: un bailarín no es solo un bailarín como en cualquier otro show, sino que es parte de una obra: está actuando.

-Te cuenta una historia.

-Sí, es como una obra de teatro pero con música: eso es lo que lo hace una ópera. Las óperas son obras de teatro que de la nada se ponen a cantar; no de la nada, sino del todo. Es más por ese lado: es otro formato que no se hizo con este género musical.

-¿Cuando hiciste las canciones del disco ya veías esa conexión conceptual?

-No: el show lo armé varios meses después del disco; me tomó mucho tiempo encontrarle la vuelta: sabía que algo distinto quería hacer, pero no sabía que iba a ser por ese lado. Con varios meses de ir craneándolo, y descartando ciertas cosas, metiendo otras, de la nada me bajó la idea completa y lo fui armando: escribí todo el guión yo.

-Aprovechaste los meses de tener que parar para poder pensar eso.

-La verdad que no: lo pensé todo hace tres meses. Me fui de viaje como tres meses, y al final del viaje, en uno de los últimos destinos, en Barcelona. me bajó la idea. La empecé a laburar ahí, cuando el show ya estaba a la venta; con toda esa presión también lo guioné, armé todo el equipo. Hice el Broadway acá en Buenos Aires, hice el Microestadio de Tecnópolis, y fue uno mejor que el otro. Fue tremendo, es una tendencia que no se vivió todavía; estoy muy orgulloso.

-En el estreno en el Teatro Broadway juntaste entre los invitados a las figuras de la escena, como Trueno, Khea, Cazzu, Duki, YSY A, Ca7riel, Neo Pistea, Asan, Midel, Tiago PZK. Es de imaginar que compartir con ellos se da de modo natural, ya que han ido creciendo juntos como artistas.

-Olvidate, recontra.

-Incluso arrancaron a colaborar mucho antes de que les vaya bien a todos.

-Ponele: con cada artista es distinta la relación; pero hay mucho respeto mutuo, porque somos todos chicos muy trabajadores: nos importa mucho. Y también nos gusta que al resto le vaya bien, entonces nos ayudamos entre todos.

-Es importante eso: una escena también se construye también con las ganas de crecer en colectivo.

-Olvidate, recontra.

Alquimia

-En tu caso particular, a diferencia de algunos que crecieron más durante la pandemia (en cuanto a seguidores y demás), habías podido antes girar bastante, incluso por Chile y México. ¿Cómo es volver?

-Una alegría, imaginate. Eso de volver a que la carrera de un artista tenga un balance; porque si no era carreras desbalanceadas: solo tenían el peso por el lado de sacar material, pero no recibir nada del público, nada del mundo: era todo la computadora. No está bueno que solo sea eso.

-Es raro saber que hay una repercusión pero vos estás tu casa y no tenés esa devolución, salvo que alguien te diga una métrica: “Hay tantas reproducciones”. Pero te falta la gente.

-Y sí, eso para el artista es todo, también monetariamente. Ir a tocar es todo para un artista: hacer la música para ir a presentarla. Muchos artistas se estaban aburriendo de sacar música solo por sacarla; para eso me quedo haciendo música y nada más, en casa.

-Naciste en Bélgica, te criaste en Mar del Plata, mamaste la cultura del trap estadounidense. Son cosas que constituyen tu identidad artística. ¿Cómo se expresan estos elementos en la creación?

-Es toda información que queda guardada en el inconsciente; tampoco es que es algo literal que digo: “Lo hago así y así porque viajé”. Me re gusta la movida anglosajona, del inglés de Estados Unidos: me encanta, la escuché mucho de chico, así que tiene un impacto en lo que hago. Pero está todo en el inconsciente: los artistas somos gente sensible, lo que nos va pasando en la vida lo vamos reflejando con las cosas que vamos creando. Yo tuve mi vida y tengo mi manera de expresarme; y mis resultados, mis frutos.

-Pero todo sale espontáneo; no es que hay una fórmula de “le voy a poner un poco de esto”.

-No: eso es lo que todos esperarían que sea, si pueden buscar esa fórmula. Pero la fórmula está adentro tuyo.

-Compusiste en inglés y francés, y compartiste con artistas de Estados Unidos y Holanda. ¿Sentís que eso te abrió puertas afuera, o lo puede hacer en el futuro?

-Todas esas colaboraciones que hice afuera las busqué yo. Siempre es bueno saber los idiomas de los otros lugares para poder expresarte, comunicarte y convencerlos; que se pueda armar un cariño, una relación, con artistas de otros lados; o poder hablar el inglés fluido. Ojalá que me abra más puertas en el futuro: eso es lo que espero, y lo que seguramente pase.

-Estaría bueno poder girar por otras latitudes.

-Sí, es un sueño.

Honestidad

-Hablando de colaboraciones, en “Cinema” tenés feats con Khea y Cazzu, dos de los que ya nombramos y que están andando muy bien ahora. ¿Cómo salió cada una de estas participaciones?

-A Khea y a Cazzu en particular los conozco hace un montón, como cuatro años; desde antes que me empezara a ir bien ya grababa con los mismos productores que ellos, entonces nos cruzamos varias veces en el estudio, y había un gran respeto mutuo. Cuando estaba armando mi disco les pregunté si querían ser parte y no lo dudaron. Por lo general tengo todos Ya grabado y se los presentó para que se sumen; Estas dos colaboraciones fueron así también: ya las tenía grabadas, les mostré un par de canciones a ver cuál les gustaba más y cada uno eligió la suya. Fuimos al estudio y la grabamos.

-Dijiste que querías que el público siempre espere tu próxima canción con la mente abierta. ¿Cómo se hace para poder sorprender (y sorprenderse a uno mismo) todo el tiempo?

-Creo que lo más importante es ser honesto con vos mismo, y animarse a saltar un poco al vacío en el momento de tomar decisiones creativas; ser vos mismo. Eso lleva a que siempre salga algo distinto, porque cuando mirás para adentro y no te da miedo a probar cosas siempre van a salir cosas nuevas, no te vas a cerrar a lo que existe, ni a lo que ya hiciste: vas a tirar para adelante.

A mí se me dio desde mis primeros materiales, que ya eran un poco fuera de la norma; eran medio raros, me tienen un poco como “el raro” de la movida. Así que me ayudó también a poder potenciar eso y que la gente sienta eso con cada nueva salida de algo. Para mí es un honor: Lo que más me gusta es que se sorprendan que no sepan que pueda pasar en lo próximo. Eso es hermoso.

Me encanta Santa Fe: fui varias veces, es un público muy cálido. Solo toque en boliches allá: solo hice gira de boliches en mi carrera, hice también festivales, muy pocos teatros. Así que espero que salgan como me gusta salir a mí de la zona de confort, y que vengan a vivir esta experiencia hecha con mucho cariño: la llevo con muchas ganas de mostrárselas.