La política en foco Segundo tiempo para una elección que define el futuro Las estrategias que ensayan los principales frentes en la provincia para retener y captar votos, en una instancia crucial. Las estrategias que ensayan los principales frentes en la provincia para retener y captar votos, en una instancia crucial.

Bandera de largada nuevamente para los candidatos en Santa Fe. A un mes de las elecciones generales, los principales frentes lanzaron sus respectivas campañas y comenzaron a desplegar estrategias ya sea para retener los votos obtenidos en las primarias, o para intentar revertir las malas performances registradas.

La elección de medio término permitirá elegir a los nuevos representantes de los santafesinos en el Congreso, pero también, preconfigurar los liderazgos de quienes pretenderán en dos años competir en la carrera hacia la Casa Gris.

Juntos por el Cambio mostró unidad a nivel provincial y con referentes nacionales.Foto: Luis Cetraro

A juzgar por los resultados de setiembre, es el oficialismo en la provincia el que se encuentra en situación de mayor desventaja, después de quedar diez puntos por debajo de los postulantes de Juntos por el Cambio (JxC). En el período pos PASO, el peronismo no logró la foto de unidad, al menos de sus principales referentes. Sí se mostraron en el mismo escenario los hombres y mujeres que terminaron integrando la lista definitiva, y podría generarse un encuentro de todos con Omar Perotti. El gobernador encarna, de hecho, un papel protagónico en torno del otro eje que el Justicialismo eligió para centrar su estrategia electoral. Es el plano de la gestión. Allí, la agenda se reparte entre el desembarco de ministros nacionales – en una semana estuvieron en Santa Fe el de Seguridad, el de Educación y el de Obras Públicas-, y el anuncio de resolución de conflictos, como el de la petroquímica Dow. En el mismo sentido, la provincia buscará cerrar antes de las elecciones un acuerdo con Nación sobre cómo cancelar la deuda histórica que mantiene por coparticipación federal. Todo ello, mixturado con algunas escenas más descontracturadas del mandatario, como cuando montó a caballo en San Justo, o como cuando bailó cumbia en Puerto General San Martín con Los Palmeras y "La Sole".

El temporal que se desató cuando el Frente Amplio Progresista realizaba su acto de lanzamiento, fue síntesis y metáfora de los inconvenientes que atravesó el espacio para llegar a esta contienda. Contra viento y marea, desde la muerte de Miguel Lifschitz hasta la ruptura y migración de los socios radicales de NEO a JxC. Pese a ello, el Socialismo construyó una propuesta junto a sus otros aliados minoritarios; fue sustentada "en las convicciones", dijo su candidata a senadora, Clara García, aunque el precio de ello haya sido quedarse con el tercer puesto en la elección primaria.

El Frente Progresista salió al ruedo en medio de la tormenta.Foto: Pablo Aguirre

Juntos por el Cambio apostó fuerte en su salida nuevamente a la cancha. Los candidatos de Santa Fe estuvieron respaldados por los principales referentes de cada partido que integra la coalición. Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Maximiliano Ferraro apoyaron la lista, que sumó a los principales dirigentes de los sectores que habían competido internamente. Excepto, a Maximiliano Pullaro. En la semana, sí había estado el líder radical junto a Emilio Jatón, para avalar la nómina de concejales de esta ciudad que comparte con el socialismo. Sobre la ausencia en el acto de JxC, Pullaro lo atribuyó a actividades partidarias, que no podía suspender, y destacó que sí habían asistido todos los referentes de su espacio. Sobre la presencia y respaldo a los referentes del Frente Progresista, explicó que la estrategia electoral de la UCR permitía armados locales junto al PS, aun cuando a nivel nacional se hiciesen listas con el PRO. Las dos situaciones generaron suspicacias, aunque ambas encontraron explicaciones razonables y lógicas. Aun así, la aspiración que subyace en el accionar y pensamiento de Pullaro es la de poder construir a futuro un frente nuevo, sobre la base de ejes temáticos comunes, y que pueda sumar tanto actores de Juntos por el Cambio como del Frente Progresista. Pero sin ser ni uno ni otro. "Para atrás no volvemos; hablamos de un frente nuevo, sustentado en nuevos liderazgos", dijo Pullaro a El Litoral. Quizá allí deban inscribirse también las conversaciones con Jaton y Pablo Javkin. La meta es llegar a 2023 con un espacio que logre aglutinar a la oposición para intentar derrotar al peronismo. Ya hubo en la provincia impulsos para crear un "frente de frentes", pero no prosperaron. Todo parece indicar, que se reeditarán al menos las conversaciones e intentos para lograrlo.

