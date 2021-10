https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 17.10.2021 - Última actualización - 10:59

10:32

La separación del año

Wanda Nara abandonó Francia y Mauro Icardi no fue a entrenar con el plantel del PSG

Crecen los rumores de una tercera en discordia, que sería nada menos que Eugenia La China Suárez. Wanda dejó París y los medios franceses aseguran que él no entrenó este domingo con el planten del París Saint Germain. Las redes sociales estallan...

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

