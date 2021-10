https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 18.10.2021 - Última actualización - 15:10

14:54

El tribunal de juicio ordenó el decomiso y embargo de una flota de autos, camiones y camionetas; y de inmuebles en Rosario, Santa Fe y Recreo.

13 años y 9 meses de prisión Primera condena para el rosarino Luis Paz por narcotráfico y lavado El tribunal de juicio ordenó el decomiso y embargo de una flota de autos, camiones y camionetas; y de inmuebles en Rosario, Santa Fe y Recreo. El tribunal de juicio ordenó el decomiso y embargo de una flota de autos, camiones y camionetas; y de inmuebles en Rosario, Santa Fe y Recreo.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe condenó este lunes a la pena de 13 años y 9 meses de prisión al rosarino Luis Alberto Paz (66), como organizador de una red de narcotráfico en gran escala que operaba desde un country de la ciudad de Recreo. También se lo declaró culpable por el delito de lavado de dinero, por lo que se ordenó el decomiso de una flota de 13 vehículos y de 5 inmuebles ubicados en Rosario, Santa Fe y Recreo.

El veredicto lo leyó este mediodía el juez federal Germán Sutter Schneider, quien presidió el tribunal que completaron sos pares -también rosarinos- Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferrero, este último por teleconferencia desde los tribunales de Rosario.

La sentencia, la primera en su prontuario, declaró a Paz responsable por los delitos de "organizador de tráfico de estupefacientes en las modalidades de comercio, tenencia con fines de comercialización y transporte, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada para cometerlos -en concurso real- con el de lavado de activos", en carácter de autor.

Además, impuso multa de 350 unidades fijas ($ 2.450.000), más la suma equivalente a tres veces el valor de los bienes, cuyo decomiso se ordena. En tal sentido, el tribunal impuso el decomiso y embargo de una flota 13 vehículos, de los cuales también dispuso el secuestro; y 5 inmuebles atribuidos al patrimonio de quien se presentó en el juicio como "carnicero y promotor de boxeo".

El inicio

La causa por la cual Luis Paz llegó a juicio tiene su origen el 8 de septiembre de 2012, cuando su hijo Martín, apodado "Fantasma", fue acribillado a tiros en Rosario mientras conducía una cupé BMW Z4. Para la Justicia, desde ese entonces y hasta la fecha de su detención, el 10 de diciembre de 2018, el padre del "Fantasma" Paz ocupó un rol privilegiado en la organización, que tuvo como principal oponente al cartel de Los Monos, al que se les atribuye el crimen del joven.

Aunque por otros motivos, el propio Paz reconoció en sus declaraciones que se mudó a Santa Fe, más precisamente a un country de la ciudad de Recreo, en busca de la tranquilidad que no tenía en la Cuna de la Bandera; en tanto sus hijas también debieron radicarse en otra ciudad que prefirió reservar.

Paz escuchó en silencio la resolución desde una sala de teleconferencia del Instituto de Seguridad y Resocialización de Rawson –U6- del Servicio Penitenciario Federal; en tanto sus abogadas Marta Elsa Fabich y Alexia Dimiropolous, también estuvieron remoto, aunque participaron del debate de manera presencial.

Desde la defensa

Previo a conocer el resultado, la Dra. Dimiropolous se mostró confiada en la inocencia de su pupilo y dijo que "de haber condena es porque es una causa pública y no porque Luis Paz merezca ser condenado".

Una vez conocido el fallo, la profesional prefirió "no opinar hasta leer los fundamentos", aunque insistió con la idea de que "la condena tuvo que ver con la mediatez del caso y con la batalla que se da sin tregua en Rosario con este tema, que me parece bien, pero me apena que no busquen distinguir cuando uno es parte o no de ello".

Penas más altas

Por el lado de la acusación, estuvo el fiscal general Martín Suárez Faisal, el cual había solicitado 18 años de cárcel para Paz y multas de tres millones y medio de pesos y cinco veces los montos de las operaciones registradas; así como el decomiso del dinero, y una larga lista de vehículos e inmuebles, que en su mayoría fueron aceptados por el tribunal. Además, peticionó que se inicien nuevas investigaciones sobre nuevos hechos que surgieron del debate oral.

En tanto, los jueces hicieron lugar a un pedido del condenado, para que sea trasladado a la Unidad 34, del Servicio Penitenciario Federal, Colonia Pinto de Santiago del Estero, "siempre que resultare.

viable según el criterio de la autoridad penitenciaria en función del perfil criminológico del nombrado". Por último, difirieron para el próximo lunes 25 de octubre, la lectura de los fundamentos del fallo.

El juicio comenzó el 13 de septiembre y si bien en la previa iba a ser un debate con múltiples imputados, los otros cinco acordaron juicios abreviados, cuyas sentencias quedaron supeditadas al resultado del debate central.

Junto con Paz, fueron procesados el arquitecto Andrés Fernando Canteli, quien era su hombre de confianza en Santa Fe; al narco rosarino Hugo "Gali" Díaz; y otras tres personas de Villa Constitución -Alejandra Urundé, Carlos Suárez y Claudia López- vinculadas a la actividad ilícita.