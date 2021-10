Alerta en Entre Ríos por estafas bancarias relacionadas con Procrear

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tres personas, una de Paraná, de Villa Paranacito y de Nogoyá fueron víctimas. Los investigadores creen que se pudo haber “filtrado información de la base de datos del Procrear” y les llama la atención “la poca seguridad de las empresas de telefonía a la hora de modificar la titularidad de las lineas”.

Tres personas, una de Paraná, de Villa Paranacito y de Nogoyá fueron víctimas de estafas bancarias. Dos cuando intentaban cargar sus datos para acceder a un crédito del Procrear y al tercero le cambiaron la titularidad de su linea para luego cambiarle la clave de su home banking. Los investigadores creen que se pudo haber “filtrado información de la base de datos del Procrear” y les llama la atención “la poca seguridad de las empresas de telefonía a la hora de modificar la titularidad de las lineas”.

Los tres damnificados son clientes inscriptos en el plan Procrear y fueron estafados con cuentas asociadas en el banco Hipotecario. Esta relación llama la atención y preocupa que haya más víctimas bajo esta nueva modalidad de estafa.

Al primero, paranaense, le vaciaron su cuenta bancaria, al segundo de Villa Paranacito le solicitaron un préstamo por 80.000 pesos y al tercer oriundo de Nogoyá le sustrajeron $ 11.400 de su caja de ahorro.

“Ellos están inscriptos en Procrear, llama la atención que registra complicaciones para el ingreso y, lamentablemente, dos de las víctimas ingresaron a un Instagram del Banco Hipotecario, el que estaba siendo usado por las personas que cometen este tipo de fraudes”, comunicó el jefe de la División Delitos Económicos de la Policía, Javier González.

De acuerdo a lo que explicó el comisario, cuando los estafadores comenzaron a interactuar para obtener los datos de estas personas que hacían su reclamo, al poco tiempo, les bloquearon los números de abonado telefónico. “Cuando las víctimas consultaron a la empresa prestataria del servicio, les indicaron que había sido cambiada la titularidad de la línea, por lo que automáticamente estas personas se comunicaron con la entidad bancaria, facilitando los datos de la titularidad anterior, y de ahí en más, con esas líneas, ingresaron al sistema bancario donde accedieron al Debin para hacer un débito inmediato”, detalló González.

Fue así como los estafadores, al ingresar al homebanking de la cuenta bancaria, automáticamente se hicieron un débito inmediato de ese dinero a las cuentas fraudulentas. “Al vecino de Paraná le sustrajeron 40.000 pesos y al de Villa Paranacito, le solicitaron un crédito por 80.000 pesos”, confirmó el funcionario policial.

Y agregó en relación al segundo caso: “El estafador solicitó un préstamo a una financiera de Buenos Aires y el monto quedó depositado en la cuenta del titular real; porque esta persona, al llamar a la línea prestataria para dar aviso que su línea había sido cambiada, pidió que se la dé de baja y automáticamente llamó al banco, desde donde se le congeló la cuenta”.

El tercer damnificado oriundo de Nogoyá de 44 años contó como fue estafado: “Primero me cambiaron la titularidad de mi linea telefónica, y desconozco cómo lo hicieron. Todavía no tuve respuesta de la compañía telefónica”.

“Luego pusieron mi numero de documento en la pagina (www.hipotecario.com.ar) y desde allí, en el sector ‘cambiar clave’ te da la opción que el banco te envié un mensaje a tu celular para modificar la contraseña del home banking. Me realizaron esta operación y los estafadores se quedaron haciendo los movimientos bancarios”.

El hombre de Nogoyá, quien denunció en su localidad pero amplió la información este lunes en horas del medio día en la Policía en Paraná, relató que “me di cuenta el sábado porque amanecí sin señal en mi celular con servicios de Personal. Llamé a la empresa y me dijeron que habían dado de baja mi linea telefónica y habían cambiado la titularidad. Me alertaron que no sabían los motivos y automáticamente comencé a sospechar”.

El damnificado siguió en su relato comentando que “quise a entrar a mis cuentas y me decía datos incorrectos. Chequeo el correo y me habían mandado dos mail: uno daba cuenta que me habían transferido los $ 11.400 que me quedaban en mi caja de ahorro y otro decía que me habían cambiado la clave y el usuario”.

Y agregó: “la transferencia la hicieron el viernes a las 20.30. Entiendo que estuvo todo planeado porque para deshabilitar el uso del home banking tenes que esperar hasta el lunes. Durante el fin de semana en el 0800 te atiende una operadora y al tener la clave búho modificada por los estafadores no te deja darlo de baja”.

Los investigadores creen que “se pudo haber filtrado información de la base de datos del Procrear” y les llama la atención porque tienen relación con el banco Hipotecario. “Los tres casos de estafas fueron similares y están asociados”, expresaron a este medio. Y agregaron: “Es un peligro inminente a la vulnerabilidad que hay en lo que respecta al sistema bancario y a la linea prestataria telefónica”.

Recomendaciones

“Si la web no responde, la persona debe tener en cuenta que las cuentas sean las oficiales, o acudir a la entidad y solicitar un turno para hacer el trámite de forma presencial”, recomendó González.

Y agregó: “Cuando el teléfono celular queda bloqueado, debe llamar a la empresa desde otra línea, hacer el reclamo y solicitar una solución al inconveniente: si le dicen que fue cambiada la titularidad de la línea, automáticamente debe comunicarse a la entidad bancaria porque es muy probable que se trate de un fraude”.

El comisario reconoció la facilidad con la que pueden perpetrarse este tipo de estafas bancarias. “Cualquiera puede hacerse pasar por una persona porque al ser todos los tramites virtuales, es muy fácil brindar códigos y demás; además, la empresa telefónica no corrobora esa seguridad como para cambiar la titularidad de la línea de un momento a otro”, indicó.

A partir de estas ultimas estafas, se espera que el ente de regulación de todas las empresas de celulares aporten mayor seguridad a los clientes, al igual que el banco Hipotecario y deberían ponerse a disposición para brindar la información que se requiera.