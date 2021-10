https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 19.10.2021 - Última actualización - 7:13

7:06

El encuentro que dará inicio a una nueva jornada, se disputará en la ciudad de Vicente López y televisado por TNT Sports.

Desde las 14.30 horas Platense y Central abren la fecha 17 de la Liga Profesional El encuentro que dará inicio a una nueva jornada, se disputará en la ciudad de Vicente López y televisado por TNT Sports. El encuentro que dará inicio a una nueva jornada, se disputará en la ciudad de Vicente López y televisado por TNT Sports.

Platense recibirá este martes a Rosario Central en el partido con el cual se abrirá la decimoséptima jornada de la Liga Profesional de Fútbol y en el que ambos elencos buscarán seguir por el camino del triunfo.



El encuentro se llevará a cabo desde las 14:30 en el estadio Ciudad de Vicente López, será controlado por el árbitro Facundo Tello Figueroa, quien estará asistido por los jueces de línea Juan Pablo Belatti y Walter Ferreyra, e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.



Platense viene de vencer como visitante a Racing por 1 a 0 y el entrenador Claudio Spontón no dio indicios acerca del equipo que colocará frente al conjunto rosarino aunque podría no realizar variantes y poner a los mismos once que empezaron jugando en Avellaneda.

Por su parte, Rosario Central le ganó como local a Patronato de Paraná por 3 a 2 y el técnico Cristian González tampoco confirmó el elenco que visitará al conjunto de Vicente López, pero evaluaría alguno cambios.

Probables Formaciones



Platense: Luis Ojeda; Augusto Schott, Nahuel Iribarren, Luciano Recalde, Juan Infante; Facundo Russo, Iván Gómez, Hernán Lamberti, Facundo Curuchet, Nicolás Bertolo; Matías Tissera y Gastón Gerzel. DT: Claudio Spontón.



Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Nicolás Ferreyra, Gastón Ávila, Nicolás Ferreyra; Gino Infantino, Emanuel Ojeda, Emiliano Vecchio o Michael Covea, Leandro Desábato, Diego Zabala o Alan Marinelli y Marco Ruben. DT: Cristian González.

Estadio: Ciudad de Vicente López (Platense).

Árbitro: Facundo Tello.

Hora de inicio: 14:30

TV: TNT Sports

Con información de NA