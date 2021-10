Argentina - Paraguay: el paso Yacyretá se podría abrir a partir del 1 de noviembre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La habilitación del paso fronterizo Ayolas-Ituzaingó (Corrientes – Argentina) sobre el coronamiento de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) podría darse desde el 1 de noviembre próximo, informó el Ing. Leopoldo Melo, jefe paraguayo del Departamento Técnico.

Melo explicó que de acuerdo a la información que manejan, la apertura del paso internacional Ayolas-Ituzaingó se daría desde el 1 de noviembre, pero eso no significa que no se pueda dar antes de la fecha fijada. Lea más: También agregó que el cruce estará permitido desde las 09:00 a 19:00, con la novedad de que Aduanas permitirá las actividades de importaciones y exportaciones menores sobre la represa dentro de los controles y medidas de seguridad necesarios para resguardar la infraestructura de la represa de las personas que circulan por la zona. “Con el correr de los días, vamos a ir sabiendo qué tipo de cargas estarán permitidas cruzar, por el momento es lo que podemos anunciar, lo que sabemos que conteiner no podrán cruzar por la represa”, explicó Melo.

El fronterizo entre las ciudades de Ayolas (Paraguay) e Ituzaingó (Argentina) inaugurado el 23 de agosto del 2019, por los presidentes Mario Abdo Benítez y Mauricio Macri, se encuentra cerrado desde el 16 de marzo de 2020 a raíz de la pandemia de coronavirus. La habilitación crea mucha expectativa en comerciantes de los distritos de Ayolas, Santiago, San Patricio, Santa Rosa y San Ignacio Guasu, porque podrá reactivar la economía en la región.