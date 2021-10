Insólito: se casaron en medio de las inundaciones de India y arriba de una olla gigante

Una pareja desafió la inundación y se fue a casar navegando en una olla gigante, en el estado sureño de Kerala, en la India.



Allí, las lluvias convirtieron a las calles en caudalosos ríos pero nada logró disuadir a los enamorados de vadearlas para concretar la boda, incluido el ritual tradicional.



Las redes sociales extrajeron una tierna imagen de las trágicas inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, que ya causaron al menos 22 muertos, según las estadísticas recientes.

VIDEO A couple in India's southern state of Kerala use a large cooking pot borrowed from a temple to get through floodwaters and reach their wedding venue pic.twitter.com/fYk82XTD7Q