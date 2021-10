Reino Unido: Isabel II rechazó el premio a la "Viejita del año" porque se siente demasiado joven a sus 95 años

Tiene 95 años, pero para Isabel II la edad no es más que una cifra como otra cualquiera. Por eso, la monarca más longeva de la historia de Reino Unido ha rechazado el premio Oldie of the Year ("El Viejito del Año"), un galardón concedido por una revista para personas mayores británica y cuya ceremonia de entrega presidió ayer Camilla de Cornualles en el hotel Savoy de Londres.

“Su Majestad cree que uno es tan mayor como se siente, por lo que considera que no cumple los requisitos necesarios para aceptar el premio y espera que encuentren a alguien que lo merezca más”, escribe el secretario privado de la reina Isabel II en una carta publicada ayer por la revista The Oldie.

HM the Queen has saluted the 2021 Oldies of the Year, declaring that 'Her Majesty believes you are as old as you feel.' @RoyalFamily @ClarenceHouse @TheSavoyLondon #youareasoldasyoufeel sponsored by @BaillieGifford pic.twitter.com/KvHXSo9OXz