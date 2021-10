https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Psicólogo deportivo

Marcelo Roffé: "Domínguez, Gallardo y Zubeldía son los que mejor llevan los chicos a Primera"

Dice que no lo sorprendió la frase de Facundo Farías: "En Colón no hay psicólogo deportivo". Pero sí le preocupa que no haya un profesional estable en las divisiones inferiores del campeón argentino. Una charla imperdible.

Elogios para el "Barba" de Colón. A la hora de señalar a los entrenadores profesionales, Marcelo Roffé no dudó en elogiar a Eduardo Domínguez, el entrenador de Colón y actual campeón vigente en la Argentina. Crédito: Gentileza Marcelo Roffé

Psicólogo deportivo Marcelo Roffé: "Domínguez, Gallardo y Zubeldía son los que mejor llevan los chicos a Primera" Dice que no lo sorprendió la frase de Facundo Farías: "En Colón no hay psicólogo deportivo". Pero sí le preocupa que no haya un profesional estable en las divisiones inferiores del campeón argentino. Una charla imperdible.

Por Dario Pignata SEGUIR Es posible, si uno no dispone de un buen tiempo, que el recorrido, la trayectoria y la capacidad de Marcelo Roffé a la hora de la presentación lleve más minutos que la propia entrevista. Si no me cree, lea: Licenciado en Psicología (UBA, 1990),Especializado en Clínica (1995); Master en psicología del deporte en España y Doctor en Psicología (Universidad de Palermo 2020). Trabajó con José Pekerman en las Selecciones de Argentina y Colombia en dos Mundiales de mayores. Es presidente desde el 2014 de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de psicología de la actividad física y del deporte (SOLCPAD). Fue Presidente de APDA ( Asociación de Psicología del Deporte Argentina) entre 2003 y 2014. Publicó 18 libros de la especialidad (Japón, España, Colombia). Es autor de varios prólogos de libros nacionales y extranjeros y colaboraciones en otras obras como en "Pelota de Papel 2". Además, experto en coaching deportivo avalado por el Colegio de Psicólogos de Madrid. Realizó el Curso "Mindfulness Based Stress Reduction" con el Instituto esMindfulness de Barcelona. Trabajó en 13 clubes distintos y actualmente lidera el Departamento de Psicología Deportiva del fútbol juvenil del Club Atlético Lanús. Entre otros, intervino con jugadores de la talla de Messi, Agüero, Mascherano, Biglia, Tévez, Cuadrado, James Rodríguez, Yepes , Mondragón, Juanfer Quintero y Falcao. Marcelo Roffé trabajó en 38 deportes. Asesoraba al cuerpo técnico de los Jaguares, franquicia argentina de rugby. Asesora desde hace 17 años al Entrenador nacional de Tiro Ariel Martínez. Es conferencista del equipo HICue Speakers. Es docente universitario y conferencista nacional e internacional; actualmente es Instructor Conmebol. Últimos libros: Y después del retiro qué?" Y junto a G. Castaños " La pelota no siempre al 10 ni al 23: lecciones de liderazgo y creatividad desde Michael Jordan y Phil Jackson" y "Estilos de Liderazgo en estudiantes del profesorado en Educación Física" . Su primer libro "Psicología del jugador de fútbol: con la cabeza hecha pelota" no solo está en séptima edición sino que fue el primer libro sobre la temática de psicología y fútbol de América Latina (1999) y le abrió la puerta de las Selecciones Argentinas Juveniles de fútbol. Así, en el programa ADN GOL (96.7), con la producción de Brian Borra, se pudo disfrutar a Marcelo Roffé. En el inicio de la charla, y en referencia al trabajo que viene desarrollando desde hace más de dos décadas en el país y a nivel internacional, Marcelo Roffé explicó: "Mi primer libro data del año 1999 y gracias a ese libro que la esposa de Pekerman que se lo regaló a José tuve la chance de llegar a la Selección Argentina. Yo desde el año '95 ya trabajaba en el tema en Ferro y de eso ya han pasado 26 años. En aquel momento yo describí las causas de por qué los entrenadores o dirigentes se resisten a la psicología. Yo creo que hoy en parte hemos avanzado pero en parte no y episodios como el del suicidio del Morro García así lo demuestran. En ese momento yo salí a denunciar que hay una tendencia a cuidar más el cuerpo que la mente que es algo que vengo marcando desde la época de Mirko Saric cuando decimos que detrás del jugador de fútbol mecanizado hay un ser humano y el propio Morro unos meses antes de suicidarse dijo algo muy parecido". -Hace poco entrevistamos al coordinador de inferiores de Colón, Adolfo Manetti, quien nos confirmó que Colón no tiene un psicólogo deportivo incorporado. Y que recurren a un profesional externo si lo necesitan... -La realidad es que después del modelo que impuso Pekerman en las selecciones juveniles, incorporando entrenador de arqueros y psicólogo a los cuerpos técnicos, la gran mayoría de los clubes tiene esta clase de profesionales en su staff. Me llama la atención lo que sucede en Colón y la verdad que es algo que los dirigentes tendrían que revisar e invertir en la parte mental de los pibes. Hay antecedentes incluso de un chico de Colón y de uno de Aldosivi que se han suicidado después de quedar libres. El área adolescente es un área donde además de jugador, al chico lo formás como persona. Llegan muy poquitos y en eso el psicólogo y el trabajador social cumplen roles fundamentales". -El mismo Facundo Farías, hoy jugador-estrella en Colón, declaró que tampoco el plantel profesional campeón no tiene un psicólogo deportivo... -Lo que pasa en Colón en cuanto a su Primera División es una tendencia mundial salvo en México. Respecto del resto del mundo, en Argentina no sucede algo diferente a las demás ligas, donde entre un 15 o 20 por ciento de los clubes de Primera División tienen psicólogos trabajando. Los motivos son varios y van desde la ignorancia hasta creer que competimos con ellos. A veces somos amenazantes para el sistema o así nos ven por el simple hecho de ayudar a pensar al jugador. Esto no lo digo por Colón, es un análisis general del fútbol. -Acá en Santa Fe hay un mensaje claro de Eduardo Domínguez: les pide a los dirigentes, después de salir campeón, que quiere "un Colón más grande en todos los aspectos". -Yo creo que Eduardo Domínguez junto a Gallardo y a Zubeldía son los entrenadores que mejor acompañan la llegada de los chicos a Primera. Son DT que no se apuran, que no los queman. En ese sentido, son los tres mejores en su rol de líderes. Creo que en Colón lo está demostrando y lo está consiguiendo. Los psicólogos somos resistidos, han venido muchos con el coaching que juegan a ser psicólogos. Hacen confundir a los dirigentes y los resultados están a la vista. 