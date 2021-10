Increíble actuación de Stephen Curry para la victoria de los Warriors

Este jueves por la noche, en una nueva jornada de la primera semana de la temporada 2021/22 de la NBA, Golden State Warriors obtuvo su segundo triunfo consecutivo al superar a Los Angeles Clippers por 115 a 113.

La figura, por amplia diferencia, fue el base de los Warriors, Stephen Curry. Se despachó con 45 puntos, 10 rebotes y 1 asistencia en 38 minutos de juego, con 8 triples incluídos. El segundo anotador de los triunfadores fue el canadiense Andrew Wiggins con 17.

Stephen Curry reached 25+ points and 5+ threes on 100% shooting from the field in a single quarter for the 2nd time in his career tonight.



The only other player to do this is his Splash Brother, Klay Thompson, in 2015. pic.twitter.com/qOLbySRouh