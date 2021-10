https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 22.10.2021 - Última actualización - 11:21

10:05

Amsafé pedirá por nota una convocatoria formal a la paritaria para reencauzar la negociación. El ministro de Trabajo adelantó que están dispuestos a conversar, aunque con la condición de que "no medien" medidas de fuerza.

Tras 48 hs sin clases Conflicto docente: el gobierno santafesino apuesta al diálogo pero sin paros Amsafé pedirá por nota una convocatoria formal a la paritaria para reencauzar la negociación. El ministro de Trabajo adelantó que están dispuestos a conversar, aunque con la condición de que "no medien" medidas de fuerza. Amsafé pedirá por nota una convocatoria formal a la paritaria para reencauzar la negociación. El ministro de Trabajo adelantó que están dispuestos a conversar, aunque con la condición de que "no medien" medidas de fuerza.

Ya sin paros votados en el horizonte ni asamblea provincial de Amsafé convocada, pareciera emerger una chance para intentar encauzar el conflicto docente. La controversia entre maestros públicos y gobierno atravesó toda la semana; el gremio consumó sus dos jornada de pago (miércoles y jueves), y el Ministerio de Trabajo confirmó la liquidación de sueldos sin el aumento correspondiente.

En medio de ello, sin embargo, Amsafé anunció que presentarán ante la cartera laboral una nota solicitando ser formalmente convocados para retomar la discusión, pero a través de la paritaria. Ello, acompañado del "gesto" de no fijar todavía fecha para una futura asamblea; ése es el ámbito en el que podrían resolverse nuevas medidas de fuerza.

Ante el pedido de convocatoria al diálogo, el ministro Juan Manuel Pusineri adelantó que eso "está descontado", pero aclaró que debe ser sin que medien planes de lucha. "Sobre el diálogo, decimos que siempre estamos dispuestos a llevarlo adelante, máxime cuando eso ha sido una constante en un tiempo difícil como el de la pandemia que obligó a una conversación periódica con todos los gremios. El diálogo para nosotros se da por descontado pero lo que sí decimos es que esa situación se tiene que producir no mediando medidas de fuerza o paros. Frente a ello esperaremos a ver cuál es la actitud del gremio, y en función de ello con la voluntad de diálogo que siempre está latente, vamos a analizar la situación y, en su caso, a convocarlos", expresó.

Descuentos

Pusineri confirmó, en otro orden, que los sueldos de los docentes públicos – cabe recordar que tampoco Amet aprobó la propuesta- están siendo liquidados sin el aumento correspondiente a octubre. "Frente a la no aceptación, no podemos liquidar el aumento de sueldos, por lo tanto ellos percibirán el mismo salario que el mes anterior, a diferencia del resto de la administración que cobrará con el 10% de aumento. Eso va a quedar materializado en estas liquidaciones", sentenció.

En cuanto a los días de paro, ratificó que el Ministerio de Educación "está produciendo la información sobre quienes no prestaron servicio, de manera tal que esas personas (docentes) y sin que ello implique en lo más mínimo la afectación del derecho de huelga, comenzarán a visualizar desde la semana que viene en los sistemas el descuento correspondiente a los días de paro".

Consultado acerca de si puede el gobierno liquidar un aumento que si bien fue aceptado por algunos gremios, no está refrendado aún por el acta paritaria respectiva, Pusineri dijo que prevalecen allí los principios del derecho laboral. "Ello implica que ante situaciones consolidadas, no hay que hacer esperar al trabajador y hay que liquidar los aumentos. Operan los principios del derecho laboral; la paritaria sigue abierta pero si hay una aceptación, lo que corresponde por aplicación del derecho laboral y porque el trabajador no puede verse perjudicado, es liquidar", planteó.