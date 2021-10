Twitter permite que todos creen salas de audio en IOS y Android

Cualquier usuario de iOS y Android puede desde este jueves crear un espacio en Twitter, las salas que albergan en la red social los eventos de audio, hasta ahora limitados a los usuarios con hasta 600 seguidores.

La compañía tecnológica ha extendido a cualquier usuario la posibilidad de organizar un evento o conversación de audio, un año después de que iniciara las pruebas de este servicio, con el que desde Twitter esperaban recuperar la emoción, los matices y la empatía que a veces se pierde en la comunicación por texto.

the time has arrived -- we’re now rolling out the ability for everyone on iOS and Android to host a Space



if this is your first time hosting, welcome! here’s a refresher on how pic.twitter.com/cLH8z0bocy