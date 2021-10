https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mítico músico argentino habló de su proximo disco, que se llama “La logica del Escorpión” y que está a punto de ver la luz.

Ícono del rock nacional Charly García cumple 70 años: "Estoy sexualmente bien y economicamente tirando"

Charly García, que está a punto de cumplir 70 años, habló con Roberto Pettinato en el programa "Genio o idiota" que conduce en Pop Radio 101.5 y habló de todo. Consultado por cómo se sentía a horas de un nuevo festejo, dijo: “Estoy sexualmente bien y economicamente tirando”.

El emblemático músico argentino habló de Los Beatles, Los Rolling Stones, su gusto por YouTube y toda la música que puede ver y escuchar allí. Además, confesó que le gusta ver las reacciones de gente extranjera cuando escucha su música.

El ex líder de Serú Giran contó en modo jocoso las cosas que le dicen sus fanáticos por la calle: “Me dicen «sin vos no hubiera existido» y yo les respondo que no tengo la culpa”.

Por otra parte, habló de su proximo disco que se llama “La logica del Escorpión” y que está a punto de ver la luz.

Sobre el manto mítico que se posa sobre su figura, Charly desdramatiza: “La suerte es mucho más importante que muchas boludeces que se dicen”.

Finalmente abandonó esa pretendida humildad e hizo gala de su autoestima, como nos tiene acostumbrado: “Siempre fui famoso. Pensaba «o soy famoso o estoy loco». Pero si hubiera estado loco me hubieran internado. Asi que entendí que era famoso”.

Homenaje

Este sábado, desde las 20, la TV Publica emitirá desde el Centro Cultural Kirchner el homenaje a Charly García por sus 70 años con la banda estable: Zorrito von Quintiero, Fernando Samalea, María Eva Albistur y Fernando Kabusaki, y artistas invitados, que recorrerán su historia.