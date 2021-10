https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 23.10.2021 - Última actualización - 16:25

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Autos mal estacionados; falta de iluminación y la defensa de la Patria Nuestros lectores opinan sobre temas de actualidad y hacen sus reclamos ciudadanos.

Autos mal estacionados

HÉCTOR ALARCÓN

"Soy remisero y les digo que en General Paz y Salvador del Carril suelen suceder accidentes debido a que hay autos mal estacionados. Los grandes ausentes son los inspectores de tránsito. Otra cosa, en calle Monseñor Zaspe, Moreno, 25 de Mayo y 1° de Mayo se ven muchos automóviles mal estacionados. ¿Para qué están los inspectores de tránsito?, ¿verifican que hayan pasado por la ticketera? Y esto pasa siempre. Es tierra de nadie".

Faltas de acuerdo que atrasan

CLELIA DE BARRIO CONSTITUYENTES

"Nos dicen que para concretar la obra Puente Santa Fe-Santo Tomé hace falta acuerdo político, unidad, decisión y financiamiento. ¿No será entonces que sobra algo? ¿Hay gente inoperante? Esa construcción es indispensable. Por favor, ¿qué estamos esperando?".

Se olvidaron de las lamparitas...

DORA FERNÁNDEZ, DE B° SANTA MARTA

"El gobernador y el intendente que hablan tanto de las luces led: nosotros acá, en calle La Pampa, en barrio Santa Marta, hace 2 meses que nos pusieron las columnas de las led, antes de las Paso. ¿Cuándo piensan colocar las luces? Están las columnas peladas. Ahora que en noviembre, hay nuevas elecciones, ¿van a ponerlas antes o después de las votaciones, según quien gane o pierda? ¿Quién se hace cargo de eso? Dejaron todo por la mitad. Esto es una boca de lobos".

Expresiones que preocupan

UN CIUDADANA

"Soy empleada pública y en el día de hoy tomé dos taxis. Como uno acostumbra, habla con el taxista de temas varios y salió la situación general que estamos pasando los argentinos y Santa Fe en particular. Ambos me dijeron 'estamos podridos de los políticos y de la política, la ciudad está chata, seguimos con pozos en las calles, todo está feo, arruinado, suciedad por todos lados. Ojalá volvieran los militares, habría más orden y seguridad'. Me llamó poderosamente la atención que en los dos casos escuchara expresiones semejantes. ¡Qué mal que estamos para llegar a pensar así! Tanto con este 'peronismo', como con el macrismo estamos pasando las mil y una. Ninguno de los dos sirve. Pero creo que entre los dos, el menos peor es el peronismo. Pensemos bien a quién votamos. Cambiemos nos van a terminar de destruir. Ojalá vuelva el peronismo de un grande, de un hombre honesto, inteligente y excelente administrador como lo fue Jorge Obeid, o un socialismo como el del singular, impecable, destacable gobernador que tuvimos, Miguel Lifschitz".

A favor de los dictadores

ROBERTO R. SÁNCHEZ

"No debe sorprendernos la postura del gobierno respecto a su neutralidad a favor del presidente y dictador Ortega de Nicaragua, no hay que esperar nada en contrario, ya vemos fronteras adentro su posición a favor del avasallamientos de la Constitución, las leyes y decretos que él mismo firma, contribuyendo a fomentar la anarquía y el desorden a fin de ocultar su pésima administración. Curioso en un abogado también exitoso que además dice ser profesor de la UBA".

Boca de lobos

ADELA GRAZIOSI

"Mucho agradeceré que la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe si cambia la luminaria que está ubicada casi a mitad de cuadra en calle Amenábar al 3100. Se enciende y apaga constantemente. Les pido por favor que la cambien. Cuando está apagada, y debido a los frondosos árboles que hay en esa cuadra, permanecemos en una oscuridad total. En los tiempos que corren, esto es sumamente peligroso porque las posibilidades de sufrir un hecho de inseguridad aumentan. Realizamos el reclamo correspondiente los días 13 y 20 de octubre. Nos dieron el número de referencia 45547, pero aún no han resuelto el inconveniente. Quiero agradecer al diario El Litoral por publicar mi reclamo. Espero que de esta manera la Municipalidad resuelva el problema prontamente".

Llegan cartas

¡Defender la Patria!

HUGO MODESTO IZURDIAGA

El conflicto en el sur es -por moral, ley y autoridad- una obligación que le corresponde subsanar al gobierno. Tomar cartas en el asunto, forma parte de su compromiso ante la sociedad.

¡Y deberán de hacerlo, en forma inmediata! Cuando una provincia es asaltada e incendiada por delincuentes, devenidos en terroristas (que dicen ser mapuches) demuestran con su actitud, la negación a reconocer que el suelo de la Patagonia le pertenece al Estado Argentino. Estos maleantes están cometiendo un delito tipificado como "sedición y asociación ilícita". Es competencia del Ministerio de Seguridad de la Nación (dirigido por Aníbal Fernández) el velar por la seguridad, el cuidado y patrimonio, de todos los ciudadanos que habitan la República Argentina.

El Ministro, al tratar de esquivar el problema, deja en evidencia su ineptitud e incapacidad para resolver esta clase de conflictos. Al desentenderse del asunto, le demuestra a su pueblo que no quiere asumir el deber para el cargo que le fue asignado. Querer "lavarse las manos" y desligarse de sus obligaciones, pareciera ser para este funcionario... ¡lo más práctico!