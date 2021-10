Schwartzman cayó en la final de Amberes

El tenista argentino Diego Schwartzman no pudo contra el italiano Jannik Sinner y perdió por un doble 6-2 en la final del ATP 250 realizado en Amberes, Bélgica.

El torneo tenía la particularidad de que se desarrollaba en cancha techada y repartía cerca de seis millones de dólares.

5INNER 🖐🏆@janniksin sees off Schwartzman 6-2 6-2 to become the youngest player to win his 5th tour-level title since 19 y/o Djokovic in 2007!@EuroTennisOpen pic.twitter.com/t0w2TYKX1g