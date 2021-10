Luis Raviolo, el DT campeón con Santa Clara: "Falcioni me bajó el pulgar"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Como el fútbol da revancha, el equipo comandado por Luis Raviolo se coronó con Santa Clara FC en la final del Torneo Apertura de la Liga Esperancina, luego de vencer por penales a San Martín de Progreso. De la tristeza de no jugar en Colón a la alegría de un campeonato como DT.

Luis Raviolo es un joven DT de la vecina ciudad de Santo Tomé. Como cada niño, con edad escolar, a los 11 años, fue a probar suerte a Colón, el club del cual es hincha. Quedó, era bueno, tenía condiciones, amaba el fútbol. Era, es y será hincha del sabalero. Cuando cumplió 20 años y justo cuando debía subir al micro para viajar a la pretemporada, Julio César Falcioni (DT de la máxima categoría de Colón), lo bajó sin darle explicaciones y todo se derrumbó. La reacción de enojo era lógica, su ilusión de formar parte del plantel profesional se cayó a pedazos. Pegó el portazo y se fue a jugar a Santa Fe FC, con Eduardo Magnín, como entrenador, y ahí ascendió y su pergamino fue importante.

Un día, temprano en edad, dejó el fútbol e hizo el curso de DT, y durante 8 años se dedicó a enseñar a los más chicos. Fue creciendo y quemando etapas. La realidad indica que, con 35 años, ya sumó un título en la máxima categoría de la Liga Esperancina de Fútbol.

-¿Quedó atrás el trago amargo de no haber llegado a ser profesional con Colón?

-Sí, no le guardo rencor a nadie. Voy de frente y siempre con la verdad. Me inicié en Colón a los 11 y llegué a jugar hasta los 20. Seis meses antes de hacer contrato, Falcioni, no me lleva al trabajo de temporada y eso, con la falta de madurés en mí, más la rebeldía de una persona que ama lo que hace, contribuyeron para que tome la mala decisión de dejar Colón. Después me fui a Santa Fe Fútbol, donde ascendí a primera de la Liga. Más tarde Eduardo Magnín me lleva a 9 de Julio de Rafaela. Más tarde juego en La Emilia de San Jorge y después en UNL, Franck y también jugué en El Quillá, poco tiempo, pero también disfruté del "tiburón" donde tengo muchos amigos.

Festejos interminables. El plantel, cuerpo técnico y allegados a Santa Clara FC. Una fiesta que parece no tener fin. Foto: Gentileza

-¿Volverías a Colón como DT?

-Sí, claro. Yo pasé momentos muy lindos donde gané de todo en divisiones inferiores. Guardo grandes recuerdos, trofeos y cosas que forman parte de mí. Todo lo que estoy haciendo es para trabajar en Colón en un futuro no tan lejano.

-El título con Santa Clara FC, ¿es lo máximo que conseguiste como DT?

-Sí, esto es algo hermoso por como se dio. Es un regalo en lo personal y para los dirigentes que confiaron en nuestro trabajo.

-¿Cuánto tiempo te llevó edificar este campeonato histórico en un pequeño pueblo del interior de la provincia de Santa Fe?

-Yo llegué a Santa Clara FC este mismo año, en enero. El club estaba en una situación difícil, no sabían si iban a hacer fútbol por una cuestión de recursos y organización. En el mismo enero estaban sin técnico. Ahí llegó un acercamiento. En seguida pudimos ponernos de acuerdo. El club me manifestó que su intención era afrontar esto con los chicos del club, de no traer gente de afuera, de darle la oportunidad a los chicos. En principio, los objetivos eran poder ser competitivos.

Desde que llegué, yo soy medio loco en el sentido de que no me gusta tener los pies sobre la tierra, en el buen sentido de la palabra. Siempre me gusta tratar de soñar. Cada vez que arranca un campeonato, yo lo quiero ganar. En el inicio siempre intento de subir las expectativas. De a poco comenzaron a creer, a confiar en lo que estábamos haciendo. A medida que fue pasando el tiempo, nos trazamos objetivos a corto plazo y los pudimos ir cumpliendo. Eso hacía que las expectativas suban y que empecemos a soñar con salir campeones.

-Los objetivos se trazaron y se cumplieron....

-Claro, la verdad es que no es fácil cumplir con lo trazado porque ésta es una Liga de mucho nivel por lo que vale el doble el sacrifico.

-¿Cómo analizas la obtención de un campeonato que para la institución es histórico?

-Demostramos con todo e equipo de trabajo que se puede. Para eso el plantel se mentalizó y cada integrante aportó lo suyo. Un párrafo aparte es para los directivos que siempre confiaron en nuestro trabajo y eso tiene mucho que ver. Acá a un sentido de pertenencia en cada uno de los que formaron parte de éste proyecto.

-¿Te quedas en Santa Clara FC o analizas los llamados que llegaron después de la obtención del campeonato?

-Sí, termino el año acá. Estos dirigentes me manifestaron las ganas que tienen de que continuemos en el club. A mi me gusta que se respeten los procesos y de esa manera seguir para adelante. Que esto no sea un golpe de suerte, que sea en todo caso un mérito para los que se sumaron a un proyecto que promete seguir.

"Cuando llegué y les dije que venía para ser campeón pensaban que estaba loco, me miraron asombrados". Luis Raviolo, DT de Santa Clara FC