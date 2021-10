https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 25.10.2021 - Última actualización - 8:52

7:49

Vélez ganó y se acomoda. Colón también sumó de a tres y quedó sexto. Este lunes completan River y Talleres, los que pelean más arriba.

Liga Profesional Así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del domingo Vélez ganó y se acomoda. Colón también sumó de a tres y quedó sexto. Este lunes completan River y Talleres, los que pelean más arriba. Vélez ganó y se acomoda. Colón también sumó de a tres y quedó sexto. Este lunes completan River y Talleres, los que pelean más arriba.

Este domingo se disputaron cuatro partidos correspondientes a la fecha 18 del torneo 2021 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

Entre los destacados, resalta el triunfo de Vélez ante Boca por 2-0. Con esta victoria los de Liniers se acomodan en la tabla y quedaron terceros detrás de Talleres, que debe jugar este lunes.

Otro que ganó y escala posiciones es Colón. El sabalero venció a Estudiantes LP y alcanzó los 29 puntos, quedando en la sexta colocación.

Este lunes, se completa la fecha con los siguientes partidos: Aldosivi vs. Arsenal; Sarmiento vs. Newell’s; Atlético Tucumán vs. Patronato; Lanús vs. Talleres; River Plate vs. Argentinos Jrs; Independiente vs. Unión.

Tabla de posiciones