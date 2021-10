Tras su retiro, Seba Simonet seguirá ligado a la selección Argentina de Handball

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex subcapitán de Los Gladiadores asumirá un nuevo rol durante los Juegos Panamericanos de Cali. Guillermo Milano, DT de la selección, lo quiere en su equipo de trabajo.

Tras haber puesto fin a su carrera como jugador de Los Gladiadores en los Juegos Olímpicos de Tokio, Sebastián Simonet seguirá ligado a la selección argentina de handball desde un nuevo rol. Aunque “no está oficializado pero va todo muy bien encaminado”, el central se convertiría en jefe de equipo de la selección nacional.



La oficialización de Guillermo Milano como DT de Los Gladiadores, en reemplazo del español Manuel Cadenas, le abrió al ex subcapitán del seleccionado una puerta para seguir ligado al equipo con el que jugó tres Juegos Olímpicos.



“Me suena demasiado”, se sinceró “Seba” cuando lo nombraron por su nuevo cargo: jefe. “La idea es que vaya a los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali como jefe de equipo, fue algo que surgió de ‘Guille’ (Milano) en una reunión con la ‘Confe’ (Confederación Argentina de Handball)”, reveló Simonet y contó que al día posterior a que Milano asumiera como DT, se juntaron a comer y le dijo que quería contar con él en su equipo de trabajo.



“Encontramos esa función que me copa un montón”, aseguró, ya que es “de los que piensa que para ser entrenador hay que estudiar y saber un montón de cosas” que hoy no las sabe. En cambio, “con la cantidad de torneos” que tuvo, sus conocimientos en idiomas y el saber “lo que necesita un jugador en ese tipo de instancias” le permiten a Simonet confiar en que puede aportar desde el rol de jefe de equipo. “También me voy a formar para estar lo mejor preparado posible”, avisó.

“Voy a dar una mano en lo que pueda observar durante los partidos. A partir del Mundial de Egipto se pueden poner cinco oficiales en el banco y a ‘Guille’ le serviría mucho que esté ahí. No como entrenador, yo no tendré ninguna responsabilidad técnica. Será más como un asesor, como alguien que se va a encargar de la logística y todo lo que hace un dirigente. Lo voy a ayudar mucho a ‘Guille’ con los videos, que es algo que a mí se me da fácil”, se explayó.







El mayor de los hermanos Simonet aseguró además que pasar a este nuevo rol a sólo tres meses de haber dejado de jugar “va a ser un cambio muy fuerte” pero lo “entusiasma mucho”. “Es un puesto en el que me siento cómodo y creo que los demás se van a sentir cómodos conmigo”, confió.