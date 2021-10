https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 26.10.2021 - Última actualización - 13:17

13:11

Delincuentes maniataron y golpearon a una anciana para robar en su domicilio y en una verdulería contigua. Es el tercer hecho de inseguridad en 15 días que sufren los vecinos.

Estuvo cuatro horas atada Maniataron y golpearon a una anciana para robar en su vivienda de Firmat Delincuentes maniataron y golpearon a una anciana para robar en su domicilio y en una verdulería contigua. Es el tercer hecho de inseguridad en 15 días que sufren los vecinos. Delincuentes maniataron y golpearon a una anciana para robar en su domicilio y en una verdulería contigua. Es el tercer hecho de inseguridad en 15 días que sufren los vecinos.

Por Jorge Pavia

Un violento hecho de inseguridad se produjo en la localidad de Firmat, donde delincuentes maniataron y golpearon a una anciana para robar en su domicilio y en una verduleria contigua a su vivienda.

El episodio fue descubierto por el dueño de la verduleria, quien al llegar esta mañana al local encontró que autores desconocidos se habían llevado el dinero que guardan en la caja y las grabaciones de las cámaras de seguridad. “Nosotros llegamos alrededor de las 8. Cuando fuimos a ver notamos que la puerta trasera estaba forzada y como la señora que me alquila vive en una vivienda contigua fui a ver y noté que la puerta estaba entreabierta. Al asomarme vi que estaba todo tirado, me dio miedo y no quise entrar”, expresó Edgard, propietario de la verduleria.

Tras lo sucedido, dio aviso a la policía “y cuando entramos con los efectivos encontramos a la señora que estaba en una pieza, tirada en el piso maniatada y golpeada pero consciente aunque no podía hablar porque estaba muy asustada, lo único que dijo es que había sido a las 4.30”.

“Le pegaron mucho; tenía un ojo morado, golpes en los brazos; no hay necesidad de tanta saña si la señora ni se puede mover”, contó indignado Edgar, acotando que “según ella fueron dos personas”.

Antes de huir, los delincuentes se llevaron todo lo que encontraron a su paso. El hecho se encuentra en investigación y aún no hubo precisiones del botín con el que se alzaron los delincuentes.

Inseguridad en aumento

Este no es el primer hecho de inseguridad que sufren los vecinos de este sector de Firmat. A este robo ocurrido a la verduleria de calle Almirante Brown le antecede un episodio ocurrido hace tan solo 15 días “un día a eso de las 15 de la tarde le entraron a dos vecinos a 80 y 100 metros de la verduleria”.