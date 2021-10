Rosario: le exigen a la municipalidad una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento del Transporte

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con cada vez más usuarios utilizando el servicio de colectivo y ante la falta de unidades en circulación, concejales le piden al Ejecutivo que convoque a una reunión para brindar información detallada al respecto. Alertaron que solamente se juntaron en tres oportunidades.

Ignacio Pellizzón

Desde que la segunda ola de covid comenzó a mermar en Rosario se dio inversamente proporcional la demanda de usuarios del sistema de colectivos. Las nuevas flexibilizaciones a nivel laboral, social y educativo provocaron que, de a poco, más personas comiencen a moverse. Sin embargo, las unidades del transporte aún siguen sin estar acorde al flujo necesario para abastecer la necesidad en la ciudad.

Por eso, desde el Concejo exigen a la Municipalidad de Rosario que convoque a una reunión para brindar detalles de cómo está funcionando el sistema, cuáles son las cifras de usuarios que están manejando y cuál es el plan en concreto a corto plazo para solucionar el déficit del servicio.

“Exigimos se gestione ante el Ente de la Movilidad de Rosario (EMR) una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento de la Emergencia en el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), que se creó en noviembre del año pasado”, indicó a Mirador Provincial uno de los integrantes de la Comisión, el edil peronista, Eduardo Toniolli.

Cabe recordar que la comisión la integran distintos actores como los concejales, el Ejecutivo a través del EMR, las empresas del sector y el gremio de los trabajadores: UTA.

Según las cifras que expuso el Observatorio Social del Transporte, que lidera el propio concejal, refleja que en Rosario circulan 150 unidades menos que hace dos años”, lo cual representa “un 22% menos de coches”, con casi la misma actividad de aquel momento.

Ante este contexto, referentes de la Comisión de Seguimiento –como Toniolli y la edila del PRO Germana Figueroa Casas- alertaron que la reunión entre todas las partes solamente se convocó en tres oportunidades: una en diciembre y las otras dos este año.

Por eso, desde el Observatorio Social del Transporte “venimos señalando que, a pesar de que la actividad económica, laboral, educativa, están en niveles casi pre pandemia desde hace varios meses, el esquema del sistema de transporte está funcionando con 150 unidades menos que en 2019, por ejemplo”.

Toniollí destacó que esta es la consecuencia lógica de una decisión “errada” -por eso “no acompañamos la emergencia”- de priorizar exclusivamente, en esta reforma, la mejora del índice de pasajero transportado por kilómetro recorrido por parte del Ejecutivo.

“Este es un indicador no de calidad del sistema, no de salud del sistema, no de sus prestaciones, sino de rentabilidad empresarial”, dijo y agregó: “Ese objetivo tuvo la emergencia. Habilitar que las firmas puedan incumplir con el pliego en materia de frecuencia, calidad de servicio, cantidad de unidades y ahora estamos viendo los resultados”.

Y siguió: “Lo que aún es menos lógico es que, ahora que empieza a haber mayor circulación de personas y que se van recuperando los niveles de movilidad del año 2019, no se vayan sumando unidades cuando hace un mes denunciamos esta situación”.

Consultados por Mirador Provincial al respecto, desde el EMR, que lidera la funcionaria Eva Jokanovich, expresaron: “Desde la Municipalidad de Rosario se dio cumplimiento con lo dispuesto en la ordenanza, aprobada por el Concejo Municipal, que estableció la declaratoria de emergencia en el sistema de transporte urbano de pasajeros. Trimestralmente se presenta en el cuerpo legislativo los indicadores que reflejan el impacto de la adecuación del sistema”.

Hace una semana el Ejecutivo dispuso reforzar los recorridos más utilizados en la ciudad. También, que se extiendan los servicios a nuevos barrios. En concreto anunció modificaciones en el sistema que incluyen sumar 40 unidades para reforzar 15 líneas.

“Desde este jueves y hasta el 1º de noviembre, se incorporarán 40 unidades para mejorar las frecuencias en las 15 líneas más demandadas. Y a partir del 1 de noviembre algunas líneas retomarán sus recorridos previos a la adecuación del sistema aplicada en enero de este año”, señalaron.

En paralelo, otros recorridos del transporte se extenderán a nuevos barrios como respuestas a pedidos de vecinos de la ciudad.

Las 40 unidades que serán adicionales a las que están circulación y que reforzarán al sistema son: 106N y 106R, 107, 112N, 115, 115A, 122 Verde, 122R-127, 131, 132, 133-125, 138-139, 140, 143-136-137, 145-133.

Se busca mejorar así la prestación en los siguientes barrios: Tío Rolo, Puente Gallego, La Tablada, Las Flores, Echesortu, Industrial, República de la Sexta, 7 de Septiembre, entre otros.