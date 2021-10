https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 27.10.2021 - Última actualización - 11:40

11:24

Ex ministro

Sain acusado de proselitismo ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe

Reunión clave en Acuerdos para el futuro de Sain en el Órgano de Investigaciones del MPA. Expone sus argumentos ante diputados y senadores de la Comisión de Acuerdos. Está acusado de no guardar la independencia política y partidaria que exige su cargo.

Crédito: Guillermo Di Salvatore



Crédito: Guillermo Di Salvatore

El Litoral en en

Ex ministro Sain acusado de proselitismo ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe Reunión clave en Acuerdos para el futuro de Sain en el Órgano de Investigaciones del MPA. Expone sus argumentos ante diputados y senadores de la Comisión de Acuerdos. Está acusado de no guardar la independencia política y partidaria que exige su cargo. Reunión clave en Acuerdos para el futuro de Sain en el Órgano de Investigaciones del MPA. Expone sus argumentos ante diputados y senadores de la Comisión de Acuerdos. Está acusado de no guardar la independencia política y partidaria que exige su cargo.

Por Ivana Fux SEGUIR Por Luis Rodrigo SEGUIR Sin hablar con los periodistas que lo esperaban al rayo del sol, con los dos brazos en alto, con ambas manos haciendo la V de la victoria, el director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, ingresó a la Legislatura de Santa Fe para defenderse ante el proceso que se ha iniciado en la Comisión de Acuerdos que lo acusa de llevar a cabo actividades proselitistas como integrante del Poder Judicial de la Provincia.

El ex ministro de Seguridad se dirigió a la puerta de la Cámara de Diputados, ya que la bicameral mencionada utiliza su amplio recinto para sus sesiones a puertas cerradas, pero allí se le indicó que debía ingresar por el ingreso correspondiente al Senado. “Ah, por los cavernícolas”, dijo como para que los cronistas lo escucharan.

Sain enfrenta un proceso por la violación del Artículo 89 de la Constitución de Santa Fe que impide a los miembros del Poder Judicial “actuar de manera alguna en política”. El caso se inició por una presentación del senador radical Lisandro Enrico (General López) que colecta como pruebas las posiciones públicas, los reportajes, los posteos y el perfil de sus cuentas personales en redes sociales donde el funcionario judicial se identifica por su cargo y su condición de peronista. Enrico ha asumido el rol de acusador en la Comisión y ahora es el turno del ex titular de Seguridad de defenderse.

Esta semana, Sain no logró que la justicia del fuero laboral de Rosario aceptase una acción de amparo contra el proceso que se le inició en la Legislatura. Ante otro caso anterior (por incompatibilidades al ejercer un cargo en el Poder Ejecutivo mientras no había dejado su lugar en el Judicial), el titular del OI del MPA logró un fallo que detuvo las acciones en su contra, que ya contaban con el número suficiente en la Sesión Conjunta de Ambas Cámaras que dejó el tema inconcluso, aunque la jueza Paula Calace Vigo había ordenado el pase al archivo del tema.

La reunión de Acuerdos con la presencia de Sain se desarrolla en el recinto del Senado, no de Diputados como es habitual. Fuertes medidas de seguridad Los cronistas parlamentarios, movileros de las radios y los canales de TV, así como fotógrafos y camarógrafos que concurrieron a cubrir la reunión de la comisión bicameral pudieron solo tomar unas pocas imágenes del encuentro y mucho Sol, demasiado.

Las extremas medidas de seguridad adoptadas por la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa dejaron a puertas cerradas no solo el recinto usado para el encuentro (lo que ocurre desde 1983 a la fecha) sino también todo el Palacio Legislativo. Así, buena parte de la guardia periodística que está al acecho de los protagonistas del debate (nunca tan interesante la versión taquigráfica que se conocerá en unos días) se llevó a cabo en la explanada de la Legislatura. Un dispenser con agua con agua fresca fue, durante las primeras dos horas de la cobertura, el único consuelo para los periodistas que esta vez no pudieron ingresar a las cómodas salas de periodistas con que cuentan en ambas Cámaras. Luego, ante el reclamo gremial se dio marcha atrás con la medida y se permitió el acceso al hall central del Palacio.

Sain había pedido, entre otras solicitudes que no fueron atendidas como el ser escuchado por la totalidad de los diputados y los senadores provinciales, que la prensa cuente con el ingreso irrestricto a las exposiciones.

El Litoral en en

Temas: