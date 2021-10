https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.10.2021

7:23

La programación de esta semana invita a dos noches de rock en el Patio Avellaneda, un concierto de música de cámara en el Teatro Municipal y recitales de La Beriso en el Anfiteatro, entre otras actividades. La prestigiosa Bienalsur permanecerá en el MMAV hasta el domingo, mientras la Estación Barranquitas abre sus puertas al universo de María Elena Walsh con una muestra interactiva para toda la familia.

Para agendar Las propuestas culturales de los espacios municipales La programación de esta semana invita a dos noches de rock en el Patio Avellaneda, un concierto de música de cámara en el Teatro Municipal y recitales de La Beriso en el Anfiteatro, entre otras actividades. La prestigiosa Bienalsur permanecerá en el MMAV hasta el domingo, mientras la Estación Barranquitas abre sus puertas al universo de María Elena Walsh con una muestra interactiva para toda la familia. La programación de esta semana invita a dos noches de rock en el Patio Avellaneda, un concierto de música de cámara en el Teatro Municipal y recitales de La Beriso en el Anfiteatro, entre otras actividades. La prestigiosa Bienalsur permanecerá en el MMAV hasta el domingo, mientras la Estación Barranquitas abre sus puertas al universo de María Elena Walsh con una muestra interactiva para toda la familia.

Municipalidad de Santa Fe

Recitales, conciertos de música coral, de cámara y canto lírico, teatro y muestras conforman la agenda cultural de este fin de semana para disfrutar en los espacios gestionados por la Municipalidad. La programación se construye con propuestas públicas y gratuitas, e iniciativas independientes y privadas. Entre los eventos destacados de la semana habrá dos fechas del ciclo Sala 5/360: el jueves 28 a las 20 y el viernes 29 a las 19, con la participación del Coro Municipal y el colectivo de Artistas Líricos de Santa Fe. El domingo 31, desde las 18 horas, se realizará en el patio del Mercado Progreso el encuentro “Calleroscópico”, organizado por el municipio para celebrar la vida y la obra de Fernando Callero.

En la Estación Barranquitas (Terraplén Irigoyen y Juan del Campillo) ya se puede recorrer la muestra de Barrilete Museo de los Niños (Córdoba), que invita a conocer el inmenso legado de María Elena Walsh a través de sus personajes, historias y canciones. Para participar de esta propuesta se debe sacar turno previamente. Los medios para solicitarlo son: por Whatsapp al número 3425064024 o por correo electrónico a cultura@santafeciudad.gov.ar

Los días y horarios previstos son: de martes a viernes a las 10, a las 12, a las 14 y a las 16; y los sábados, a las 14 y a las 16 horas. Cada turno se extiende durante una hora y media, que es el tiempo necesario para recorrer y participar de las distintas actividades. Los cupos son limitados por protocolo. La organización reúne a la Municipalidad, a Barrilete y a la Asociación Espacios Educativos.

Durante la semana también se puede visitar la Sala Ariel Ramírez, en la planta alta de la Estación Belgrano (bulevar Gálvez 1150), que entre otros contenidos propone una muestra patrimonial “100 años, 100 canciones”, basada en la colección de objetos y documentos personales del artista, y la muestra fotográfica “Puntos que conectan”, del Archivo de la Imagen Documental Santafesina. La sala abre de martes a viernes, de 9.30 a 12.30 horas.

Últimos días de Bienalsur en el MMAV

Hasta el 31 de octubre se pueden visitar en el Museo Municipal de Artes Visuales “Sor Josefa Díaz y Clucellas”: “Cómo llegan las flores a la tela” y “Manos randeras tejiendo recuerdos”, dos muestras de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur (Bienalsur), que organiza la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y que por primera vez se puede ver en Santa Fe. El espacio ubicado en San Martín 2068 abre con entrada gratuita de miércoles a sábados, de 9.30 a 12.30 y 16 a 19, y los domingos de 16 a 19 horas.

También como parte de la Bienalsur, pero hasta el 14 de noviembre, se podrá recorrer “Paraje Vecino”, en el Centro Experimental del Color (ala oeste de la Estación Belgrano): de martes a viernes, de 9.30 a 12.30, y los sábados y domingos, de 17 a 20 horas.

Viernes y sábado en el Patio Avellaneda

El nuevo ciclo gratuito de música al aire libre, que organiza la Municipalidad en la Estación Belgrano, invita esta semana a dos fechas con bandas de Rosario y Santa Fe. El viernes 29 de octubre a las 20 horas, en el ingreso oeste por calle Avellaneda, se presentarán La Bestia que Somos y Los Gastro. La primera reúne desde 2018 a músicos rosarinos de diferentes bandas que compartían escenarios y shows, con el punk rock como elemento común: Mura González en voz (Fuera de Kontrol, Los Puñaladas, Fuera del Abismo), Cristián Ale (Fuera de Kontrol) y Ariel Vercesi (Descontento Juvenil, The Broken Toys, Entre Sevillanas) en guitarras, Sebastián Delfino en bajo (The Broken Toys, Clan Farsante) y Rodrigo Ignacolo en batería (R.P.S.). Entre sus influencias se encuentran La Polla Records, U.S. Bombs, Sex Pistols, The Clash y Los Violadores.

Los anfitriones de esa noche son Los Gastro, con 18 años de trayectoria en el circuito rockero santafesino: Matías Schweizer en bajo y coros, Javier Almazán en batería, Nicolás Gaspoz en guitarra y coros, Juan Mussi en guitarra y coros, Maxi Schweizer en voz líder.

El grupo cuenta con tres álbumes de estudio: “Si se viene el fin del mundo que me agarre boleta” (2006), “No te metas con mi hermana” (2011) y el “Álbum plateado” (2016). Sobre sus shows en vivo afirman que son “una oda a la canción de rock con una performance adrenalínica”.

La programación del sábado 30 también comenzará a las 20 horas con la agrupación rosarina Fluído, en el marco de una gira en la que recorren todos sus discos y el último track “Estalactita” grabado en estudios Penny Lane (Rosario) por el productor Carlos Altolaguirre. La banda, formada en el año 2000, está integrada por Lolo Luciani en voz, Rodrigo Prado en guitarra, Leandro Pagura en bajo y Alfonso Scornavacca en batería.

Esta fecha también contará con los santafesinos de Monkey Wrench y su tributo a Foo Fighters, fiel al sonido y la potencia del grupo liderado por Dave Grohl. Tras varios cambios en su formación original de 2008, son una de las “bandas tributo” más destacadas de la Santa Fe y la región, que reúne a músicos de diferentes agrupaciones reconocidas de la capital santafesina: Agustín “Enano” Ramo (Nuvla, ex Cabezones) en guitarra y voz, Eugenio “Mona” Jauchen (Cabezones, Levitar) en guitarra, Nicolás Gaspoz (Contragolpe, Los Gastro) en guitarra y coros, Marcelo Porta (Cabezones, Levitar) en bajo y coros, y Mariano “Pulpo” Menna (La Otra Curda) en batería.

Un nuevo espacio para la música de cámara

La Sala Mayor del Teatro Municipal dará marco a la primera noche de Música de Cámara. Se trata de una nueva programación organizada por la Municipalidad para difundir el género, impulsando proyectos autogestivos dentro de esa expresión para que lleguen a nuevos públicos, en un escenario que ofrece una acústica ideal y las condiciones técnicas adecuadas. El viernes 29 a las 20.30 horas se presentarán el Sexteto Cantábile y Dolce Sfida, con entrada gratuita. Los pases se deben retirar previamente en la boletería ubicada en San Martín 2020: de lunes a sábado de 9 a 13 y de 17 a 21 horas; domingos, de 17 a 21. La siguiente fecha será el sábado 13 de noviembre con la participación de Argenture y D’Accord.

El Sexteto Cantábile está integrado por cantantes y pianistas de renombre: Paola Tourn, Laura Leal, Roberto Nadalet y Pablo Tavella, solistas del Coro Polifónico de Santa Fe; y los pianistas Manuel Marina y Matías Bustafán. En su repertorio conviven Carlos Guastavino, Schumann y Brahms entre otros compositores nacionales e internacionales, con el acompañamiento del piano, interpretado a dos o a cuatro manos.

La clavecinista y pianista Iyo Yoshimi y el violista Adrián Dvoracek, integran el dúo Dolce Sfida (dulce desafío), que crearon en 2012 cuando eran alumnos de la cátedra de Música Antigua y Música de Cámara del Conservatorio “Domenico Cimarosa”, de Avellino, Italia. A esta formación se sumará el viernes la soprano santafesina Mercedes Robledo, integrante del Coro Polifónico de la Provincia y solista de dicho organismo, también Profesora de Canto en el Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”. El programa del concierto incluirá composiciones de J. Massenet, C. Guastavino, E. Bloch y Brahms.

En el mismo escenario, se presenta “El mundo se detuvo muchas cosas cambiaron, pero nosotros seguimos bailando”, el domingo 31 a las 17.30 horas. Se trata de la muestra de niñas, niños y adolescentes de El Club de la Danza. El espectáculo incluirá cuadros de tango, danzas españolas y ritmos latinos, con las academias Shine Dancing y Danse Ouvert como invitados.

En la Sala Marechal

El viernes 29 de octubre a las 21.30 horas habrá una nueva función del unipersonal “Gata Flora? Por algo será”, con dramaturgia de Marcela Cataldo, quien la dirigió en el año 2001 cuando se estrenó la obra. En este regreso a la escena santafesina, la dirección está a cargo de Marina Serruya, quien también tuvo su adaptación con “el foco puesto en el universo femenino, que nos invita a reflexionar sobre las exigencias que conlleva ser mujer en la sociedad”.

Faünaversus presenta “Invocación A”, su primer disco de estudio. Será el sábado 30 a las 21 horas. Para describir el nuevo material los integrantes del grupo afirman que desde lo cotidiano a lo onírico y lo mágico, “propone una búsqueda a encontrar una voz propia, que permita llamar y dejarse habitar por una energía transformadora”. En vivo, Pablo Mielniczuk en guitarra, Ignacio Acosta en sintetizador y bajo, Francisco Zalazar en batería, Lautaro Santapaola en bajo y Facundo Zalazar en guitarra, buscan ir más allá de los límites de la música, incorporando la danza, las visuales y la poesía para generar una experiencia única en cada encuentro.

“La Biunda” vuelve a escena el domingo 31 a las 20, con las interpretaciones de Maia Esquivel, Nidia Casís, Sebastián Roulet, Eduardo Fessia y María Flavia Del Rosso. Esta obra de Carlos Carlino, ambientada en el campo santafesino, a comienzos del siglo XX, se sitúa “en una comunidad apuntalada en los mandatos ancestrales, donde los personajes son víctimas de un orden que los trasciende, ante el cual no existen posibilidades de fuga”. En ese universo, “el cuerpo es para Biunda el único lugar posible para inscribir su disenso”. La dirección es de Marina Vázquez y María Flavia Del Rosso. Desde el equipo de esta realización santafesina, destacan que la puesta fue seleccionada para participar de la XXXIII Fiesta Nacional de Teatro, y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Teatro.

La Beriso en el Anfiteatro

La banda liderada por Rolo Sartorio volvió a los shows presenciales este año con una gira que comenzó en la provincia de Córdoba, pasó por escenarios de Buenos Aires, Rosario, Salta, Tucumán, San Luis y Montevideo, entre otros destinos, y llega el sábado 30 desde las 20 horas al Anfiteatro “Juan de Garay”. Las entradas para esa fecha se agotaron por lo que la banda sumó otra presentación para el domingo 31, también a las 20. El precio de las entradas varía según la ubicación, con opciones para adquirirlas individualmente o por burbujas de 2, 3 y 4 personas. Los puntos de venta son Compactos (San Martín 2254, Santa Fe), Yuba (San Martín 790, Paraná) y Faber Libros (Saavedra 54, Rafaela). Para adquirirlas online ingresar a www.plateavip.com.ar